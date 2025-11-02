A saúde não pode esperar

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

ENTREVISTA/Wanderson Marley Pedras Silva



Wanderson é um daqueles profissionais que ama o que faz. Atuante há 30 anos na área de saúde e fitness, ele é nutricionista e professor de educação física. Em entrevista ao Estado de Minas, Wanderson, que é especialista em treinamento esportivo, fala sobre a importância da combinação entre nutrição e atividade física para a saúde e sobre a necessidade de os pais cuidarem da alimentação e do bem-estar de seus filhos.

O Brasil, infelizmente, tem seguido comportamentos nutricionais maléficos registrados em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, cujos níveis de obesidade são os maiores do mundo. Como reverter essa situação?

É inevitável que, durante todo este tempo, tenham ocorrido avanços tecnológicos, mas no caso da alimentação e da atividade física isso tem se refletido de forma negativa no mundo inteiro. O ideal é que possamos voltar a valorizar os alimentos naturais, especialmente no caso do Brasil, que é um país forte na produção de frutas, grãos, legumes, verduras etc.

O uso de suplementos naturais pode ser mais bem explorado pelos profissionais. Podemos citar cúrcuma, gengibre, beterraba em pó, todos muito úteis para combater várias inflamações. Nesses casos, a comida passa a ser o remédio.

Você atua há muitos anos em academias de Belo Horizonte. O que mudou nas últimas décadas quanto ao perfil do cliente e dos professores?

Quanto aos clientes, tem ocorrido uma maior conscientização da necessidade de fazer atividade física. As pessoas, com certeza, estão mais preocupadas com a saúde. Quanto aos professores, o perfil do profissional acadêmico, aquele que pesquisa, que se atualiza e procura ser curioso quanto às novidades na área, tem ganhado muito espaço. Hoje não se avalia somente o perfil físico do profissional, mas, também, sua formação acadêmica.

Há uma idade inicial para que a pessoa realmente se dedique a uma atividade física? E para os iniciantes, há uma modalidade mais indicada que outras?

Hoje, a ciência já mostra que a principal atividade para a saúde é a musculação. Quanto ao início, vários estudos comprovam muitos benefícios para o jovem e principalmente para o idoso. Não existe essa história de que atrapalha o crescimento do jovem. Na verdade, não ajuda e nem atrapalha. Agora, em termos de saúde, comprovadamente é eficaz.

Você acha que os pais têm se preocupado com a saúde geral dos filhos? Como fugir dos snacks, da junk food e do culto ao açúcar, tão frequente nos dias de hoje?

Entendo que todo pai, toda mãe se preocupa com a saúde dos filhos, mas, talvez pela falta de conhecimento ou pela vida corrida, às vezes fazem opções que não são muito saudáveis.

Os lanches industrializados, sejam sucos, biscoitos, batatas, bolos etc., são, sem dúvida, os vilões da atualidade, mas os pais é que devem mudar essa rotina. Eles é que precisam de ajuda para orientar melhor seus filhos. Se os pais começarem a adotar hábitos saudáveis para si próprios, com certeza os filhos vão acompanhar.

Como você tem percebido essa avalanche das canetas emagrecedoras e seus efeitos? O brasileiro está preparado para fazer esses tratamentos?

Essas canetas emagrecedoras têm trazido muito alívio para pessoas que têm problemas como obesidade, diabetes e hipertensão.

Vejo que é um bom tratamento desde que acompanhado por um médico. O problema é que algumas pessoas sem os diagnósticos descritos acima têm feito uso desses medicamentos sem necessidade ou sem orientação. Se não houver ajuste da dieta, o risco de engordar é muito grande. Aquilo que poderia ser um bom remédio, acaba se tornando um veneno.

Qual é a receita/fórmula mágica que você sugere para que a pessoa perca peso e não o encontre nunca mais?

A fórmula mágica é muito simples: as pessoas precisam de reeducação alimentar, ou seja, voltar a comer comida de verdade, e FAZER atividades físicas TODOS os dias. Procure uma atividade que você goste e comece o mais rápido possível. Esse é o primeiro passo para você viver mais e melhor.

MAIS INFORMAÇÕES: @wandersonmarleypedras