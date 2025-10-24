Dia Mundial de Combate ao AVC: prevenção e cuidado com coração salvam vidas

O dia 29 de outubro marca o Dia Mundial de Combate ao AVC (acidente vascular cerebral), uma das principais causas de morte e incapacidade no país. De acordo com dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, somente entre 1º de janeiro e 5 de abril de 2024, o Brasil registrou 18.724 mortes por AVC, o equivalente a uma morte a cada sete minutos. Ao longo do ano, foram 84.878 óbitos pela doença, o que reforça a urgência em ampliar a conscientização sobre os fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce.



O AVC, ou como é comumente conhecido, derrame, ocorre quando há interrupção ou rompimento do fluxo sanguíneo no cérebro, levando à morte de células cerebrais em poucos minutos. Existem dois tipos principais: o isquêmico, causado pela obstrução de uma artéria, e o hemorrágico, provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo. Segundo especialistas, o AVC é uma das emergências médicas mais graves, e o tempo de resposta é determinante para reduzir sequelas e salvar vidas.





O cardiologista Tito Paladino reforça que a prevenção é o caminho mais eficaz para reduzir o número de casos e deve começar muito antes do surgimento dos sintomas. “A maioria dos casos de AVC está relacionada a doenças cardiovasculares mal controladas, como hipertensão, diabetes, colesterol alto e fibrilação atrial. Cuidar do coração é, também, cuidar do cérebro”, afirma. O cardiologista explica que a prevenção tem um papel fundamental, atuando no controle dos fatores de risco e na orientação de hábitos saudáveis.





Sintomas e prevenção





Entre os principais fatores de risco, estão a hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol elevado, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e o estresse crônico. A combinação desses elementos aumenta significativamente as chances de desenvolver o problema, especialmente em pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares.





Os sinais de alerta exigem atenção imediata. Fraqueza ou dormência súbita em um lado do corpo, dificuldade para falar ou entender, perda de visão repentina, tontura, desequilíbrio e dor de cabeça intensa e súbita podem indicar um AVC em andamento. Diante desses sintomas, o paciente deve ser levado imediatamente ao pronto-socorro, pois cada minuto é crucial para evitar sequelas graves e salvar vidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prevenção inclui medidas simples, mas eficazes, como manter a pressão arterial sob controle, realizar exames periódicos com o cardiologista, adotar uma alimentação balanceada com pouco sal e gordura, praticar atividade física regularmente, evitar o cigarro e o álcool em excesso e controlar o estresse. “Cerca de 90% dos casos poderiam ser evitados com prevenção adequada e acompanhamento médico. O cuidado diário com o coração é o primeiro passo para proteger também o cérebro”, reforça o cardiologista.