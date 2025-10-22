Palito de dente faz mal? Especialista alerta para os riscos à saúde bucal

Apesar de muito popular, o uso do palito de dente pode trazer diversos prejuízos à saúde bucal. Embora pareça uma solução prática para remover restos de alimentos presos entre os dentes, ele não é recomendado por especialistas e pode causar feridas, inflamações e até o desgaste de dentes.



De acordo com o coordenador do curso de odontologia da Faculdade Anhanguera, Marcelo Coessens, o uso frequente do palito, principalmente por leigos, pode gerar consequências sérias. “O palito de madeira tem ponta rígida e fissuras capazes de carregar microrganismos. O uso inadequado pode ferir a gengiva, causar retrações, danificar o esmalte dos dentes e até agravar problemas já existentes, como cáries e inflamações gengivais, além de ter potencial de levar bactérias e fungos à cavidade oral”, explica.





Outro problema comum, segundo o especialista, é que o uso do palito não limpa adequadamente o biofilme dentário e pode inclusive empurrar resíduos para áreas mais profundas, causando mau hálito e inflamações. “Em vez de remover completamente os restos alimentares, o palito pode espalhar as bactérias e aumentar o risco de gengivite”, alerta.

O que usar no lugar do palito?

- Fio dental, que remove resíduos e placa bacteriana, com a devida orientação, sem machucar



- Escovas interdentais, ideais para quem tem aparelhos ou espaços maiores entre os dentes



- Enxaguantes bucais, que ajudam a complementar a higiene e a manter o hálito fresco, quando indicados por profissional



“O ideal é escovar os dentes e passar o fio dental após as refeições", orienta o especialista.





E o palito de plástico?





Mesmo os modelos mais modernos, como os de plástico, não são totalmente seguros. “Eles podem parecer menos agressivos, mas ainda oferecem risco se usados com força ou frequência. O fio dental continua sendo a melhor opção”, reforça.

O docente destaca que gengivas saudáveis não sangram nem doem. Se houver incômodo ao passar o fio dental ou escovar os dentes, é sinal de que algo está errado. “Feridinhas recorrentes, sangramento ou sensibilidade são sinais de alerta e devem ser avaliados por um dentista."