HIGIENE BUCAL

Leite materno causa cárie? 8 mitos e verdades sobre saúde bucal infantil

Odontopediatra esclarece dúvidas comuns sobre cáries, chupeta e uso do flúor

Estado de Minas
Estado de Minas
20/08/2025 18:00

O cuidado com a saúde bucal deve começar na infância (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
O cuidado com a saúde bucal deve começar na infância, mesmo antes do nascimento dos primeiros dentes crédito: EdiCase

Quando o assunto é saúde bucal infantil, não faltam mitos transmitidos de geração em geração. Para esclarecer o que é fato e o que é desinformação, a odontopediatra Alessandra da Silva Souza reuniu as dúvidas mais frequentes nos consultórios e nas redes sociais.

“A prevenção começa muito antes do nascimento do primeiro dente”, destaca a especialista. “Com informação e orientação, os pais podem criar bons hábitos desde cedo e evitar problemas futuros.”

 

1. Cárie é causada apenas por doces?

Mito. A cárie é provocada pela ação de bactérias que se alimentam de açúcares e carboidratos em geral, e não apenas de doces. “Pães, sucos e até frutas em excesso podem favorecer o surgimento de cáries se a higiene bucal não for feita corretamente”, explica Alessandra. 

2. Dente de leite não precisa tratar cárie porque vai cair mesmo

Mito. Os dentes de leite têm papel essencial na mastigação, na fala e na manutenção do espaço para os dentes permanentes. “Quando um dente de leite cariado não é tratado, pode causar dor, infecções e até prejudicar a formação dos dentes futuros”, alerta a especialista.

3. Bebê que ainda não tem dente não precisa de higiene bucal

Mito. Mesmo antes do nascimento dos primeiros dentes, a higiene é necessária. “Uma fraldinha ou gaze úmida pode ser usada para limpar a gengiva pelo menos uma vez ao dia. Isso ajuda a criar o hábito e prepara o ambiente para os dentinhos”, orienta.

4. Leite materno causa cárie quando dado à noite

Meia-verdade. O leite materno, por si só, não causa cárie. O risco aparece quando é oferecido durante a madrugada sem que haja limpeza posterior. “O ideal é higienizar a boca após as mamadas noturnas, principalmente quando os primeiros dentes já nasceram”, afirma.

5. Criança deve escovar os dentes sozinha desde cedo para aprender

Mito. A participação da criança é importante, mas a escovação eficaz exige coordenação motora, que só se desenvolve plenamente a partir dos 6 ou 7 anos. “Até lá, a presença de um adulto é indispensável para garantir a limpeza adequada”, explica Alessandra.

6. Creme dental com flúor não deve ser usado por crianças pequenas

Mito. O flúor é um grande aliado contra a cárie e pode ser usado desde o nascimento do primeiro dente. “Com a quantidade correta — equivalente a um grão de arroz cru — o uso é seguro e altamente recomendado”, afirma a odontopediatra.

7. Chupar dedo ou chupeta pode entortar os dentes e prejudicar a fala

Verdade. Esses hábitos, quando mantidos por muito tempo, podem alterar a arcada dentária e impactar a fala. “O ideal é interromper até os dois anos de idade para evitar prejuízos no desenvolvimento bucal”, orienta a especialista.

8. A criança deve ir ao dentista até 1 ano de idade

Verdade. A recomendação é que a primeira consulta ao odontopediatra aconteça ainda no primeiro ano de vida, preferencialmente até os 12 meses. “Essa avaliação inicial é fundamental para orientar os pais, acompanhar o desenvolvimento e prevenir problemas antes que apareçam”, reforça Alessandra.

