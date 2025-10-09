Como a energia dos alimentos pode influenciar nosso corpo?

Há uma relação intrínseca entre os alimentos e a energia que advém deles, algo que podemos perceber por meio de sensações e comportamentos que temos em relação à maneira de nos relacionamos com a comida.

Este é um campo que tem ganhado cada vez mais atenção e pressupõe, através da teoria da alimentação vibracional, que os alimentos não são apenas fontes de nutrientes físicos, mas também portadores de energia sutil que podem afetar profundamente nosso corpo, mente e espírito.

Vários autores têm explorado essa interconexão e trazido questões para o aprofundamento dos estudos na área. Gabriel Cousens, em seu livro, "A Fonte da Juventude", pressupõe que os alimentos contêm uma energia vital, nutrindo não apenas nosso corpo físico, mas também aspectos sutis de nossos corpos.

Em "The Sunfood Diet Success System", David Wolfe introduz o conceito de frequência vibracional dos alimentos, sugerindo que cada alimento tem uma frequência única que pode afetar diretamente nossa própria frequência vibracional. Destacando que, os alimentos frescos, orgânicos e naturalmente cultivados tendem a ter uma frequência mais alta, enquanto alimentos processados e cheios de aditivos podem ter uma frequência mais baixa.

Atualmente a ciência já comprova os inúmeros benefícios à saúde no consumo dos alimentos advindos da terra, minimamente processados e íntegros em comparação ao consumo de produtos industrializados que geram diversos prejuízos a saúde.

“Outro ponto já bem delimitado pela ciência é a conexão entre o padrão alimentar e a qualidade nas nossas emoções, e isto se deve principalmente ao impacto da alimentação na regulação neurológica e hormonal, gerando impacto na qualidade de vida e impacto na interação do individuo consigo mesmo e no seu meio social”, comenta Jhenevieve Cruvinel, mentora em saúde integral, nutricionista clínica e terapeuta integrativa.

Segundo ela, diversas tradições espirituais ao redor do mundo, como o yoga, reconhecem a importância da alimentação na elevação da consciência, assim como as medicinas tradicionais, como a medicina chinesa e ayurvédica que são anteriores à medicina ocidental alopática.

“Hoje a alimentação vibracional oferece uma perspectiva holística e integrativa sobre nós mesmos, nossos corpos e a alimentação. Promovendo uma dieta rica em cores e nutrientes, intuitiva, voltada a ensinamentos profundos sobre o comportamento e a energia e em como escolher alimentos que promovam um maior equilíbrio e bem-estar em nossas vidas", conta a mentora.

"Somos muito mais do que corpos físicos e o autocuidado deve-se estender também a esses campos sutis que nos compõem”, afirma Jhenevieve.

