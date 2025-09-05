Alecrim: a erva milenar que transforma corpo, mente e espírito

O Alecrim, conhecido cientificamente como Rosmarinus officinalis, é uma erva perene que transcende o mero uso botânico, sendo reverenciada ao longo dos séculos por seus poderes sagrados e holísticos. Originária da região do Mediterrâneo, sua história remonta às antigas civilizações gregas e romanas, onde era considerada uma planta divina.

Os gregos a associavam à deusa Afrodite, simbolizando amor, lealdade e memória – tanto que estudantes usavam coroas de alecrim para aprimorar o foco durante os estudos.

Na Roma antiga, era queimada como incenso em rituais religiosos para purificar o ar e afastar espíritos malignos. Durante a Idade Média, na Europa, o alecrim ganhou status de erva sagrada na tradição cristã, sendo usado em casamentos para representar fidelidade e em funerais para honrar a memória dos falecidos, com ramos colocados sobre caixões como símbolo de imortalidade da alma.

Em culturas indígenas e folclóricas, como nas tradições celtas e egípcias, era visto como um amuleto protetor, capaz de conectar o mundo material ao espiritual.

No âmbito medicinal, o alecrim é um tesouro da fitoterapia, com propriedades comprovadas pela ciência moderna e pela sabedoria ancestral. Rico em antioxidantes como o ácido rosmarínico e o carnosol, ele atua como anti-inflamatório natural, aliviando dores musculares, artrite e problemas digestivos.

Estudos indicam que seu óleo essencial melhora a circulação sanguínea, reduz o estresse e estimula a cognição, ajudando na concentração e na prevenção de declínios mentais associados ao envelhecimento.

Tradicionalmente, é usado para tratar resfriados, dores de cabeça e fadiga, promovendo um equilíbrio holístico entre corpo e mente. Seu uso tópico, em óleos ou compressas, beneficia a pele e o couro cabeludo, combatendo infecções e promovendo vitalidade.

Em uma conexão contemporânea com esses poderes sagrados, em Lagoa Santa, Minas Gerais, a Casa Alecrim oferece um espaço dedicado a terapias alternativas, inspirado nessa essência holística. Trata-se de um centro de yoga e meditação, com salas disponíveis para profissionais como psicólogos e terapeutas, além de oficinas de artes como aquarela, violão e dança.

O local administrado pelo casal Cláudia Batista Andrade e Jackson Borja de Oliveira promove o autocuidado, autoconhecimento e bem-estar integral, com atividades que incluem florais, vivências, eventos culturais, um empório e até um cafezinho acolhedor, criando um ambiente de alegria e trocas energéticas positivas.

“O alecrim é muito versátil. Ele é considerado a erva da alegria, da coragem. A planta do estudante, por ajudar na concentração. O alecrim é também considerado um antidepressivo, então, pode ser tomado como um chazinho, quando acorda, é ótimo para começar o dia. E ele traz um aterramento para a pessoa também quando você faz um banho, pois é muito energizante. A gente quase indica ele para tudo aqui. Principalmente, como óleo essencial”, comenta Cláudia.

Para Cláudia, a Casa Alecrim é um espaço de desaceleração da vida cotidiana e os cursos, ou vivências, como ela chama, aproxima as pessoas. “ os clientes chegam, inicialmente, para fazer um curso de bordado. Depois, começa a fazer yoga, participa de uma terapia com reiki e, de repente, ela tá aqui quase todo dia. Tem gente que diz que não sabe como é que seria a vida dela sem a nossa casa. Isso é gratificante. Elas chegam aqui e falam da energia, da paz, que conseguem se sentirem bem”, emociona.





O espaço completa 8 anos agora em setembro. A nova sede, localizada na Rua Olímpio Carvalho, 83, no bairro Joana d’Arc, tem muito mais espaço. A casa com quase 100 anos pertence à família do arquiteto Gustavo Penna e foi cedida para se tornar um local de encontros, afetos e aconchegos, como se fosse uma casa de vó. Para Jackson Borja, ele vê o espaço como um local de interação e tratamento holístico: “o fundamental é trabalhar as necessidades do ser humano, dele estar bem consigo mesmo. Acreditamos que se a gente melhora o ser humano, a gente melhora a sociedade também”.

Cardápio de terapias

O cardápio de atividades da Casa Alecrim inclui yoga, meditação, dança e pintura Carlos Altman/EM

Jackson Borja explica as atividades desenvolvidas na Casa Alecrim e do papel social para a comunidade de Lagoa Santa: “A gente tenta trazer coisas que vão atingir e atender o ser humano de uma forma completa, tanto no seu corpo, quanto o emocional. Temos aulas de yoga, terapias com flores, meditação, dança. As oficinas de artes, com participantes de diversas gerações, são muito importantes na construção do ser humano”, finaliza.

Entre os profissionais que utilizam o espaço de coworking da Casa Alecrim está a psicóloga Daniela Carvalho. Com mais de 20 anos de atendimentos, a terapeuta holística oferece atendimentos em uma das quatro salas disponíveis. Este mês ela introduz a oficina de “Biodanza” – trata-se de uma roda onde os pacientes têm contato com a ancestralidade –, onde a energia emana de movimentos de dança: “o corpo é um captador de energia, que flui, que expande. A dança, serve para realinhar as vibrações do corpo e promover o bem-estar. São movimentos leves, de contato, onde guio os participantes através da música. É a conexão com a mãe-terra e as forças da natureza ao redor. Uma proposta de purificação de corpo e alma”.







Limpeza e culinária

Além dos benefícios físicos, o alecrim carrega um poder espiritual profundo, energizando o ser e livrando-o de energias negativas. Em práticas esotéricas e xamânicas, é considerado um purificador energético: queimar folhas secas de alecrim (smudging) limpa ambientes de vibrações densas, como inveja ou estagnação, criando um escudo protetor.

Seu aroma revigorante eleva o espírito, dissipando a fadiga emocional e promovendo clareza mental, o que o torna ideal para rituais de meditação ou banhos energéticos. No feng shui e na aromaterapia, o alecrim é usado para atrair prosperidade e positividade, fortalecendo a aura e harmonizando os chakras, especialmente o terceiro olho, associado à intuição.

Na culinária, o alecrim brilha como um tempero versátil e aromático, elevando pratos com seu sabor levemente amargo. É indispensável na cozinha mediterrânea, onde tempera carnes assadas, como cordeiro ou frango, pães, sopas e vegetais grelhados, realçando sabores sem sobrecarregá-los. Sua robustez permite que seja usado fresco ou seco, infundindo óleos e vinagres para marinadas.

Já nos chás, o alecrim oferece uma infusão revigorante: basta ferver folhas frescas ou secas em água quente por 5-10 minutos para criar uma bebida que estimula a digestão, alivia o inchaço e proporciona um boost de energia natural. Combinado com mel ou limão, torna-se um elixir holístico para o bem-estar diário, integrando sabor e cura.

Cronograma de eventos

06/09 , sábado – 9h - Workshop Animais de Poder , com Fernanda Pimenta

10/09 , quarta – 19h - Uma nova versão de si mesma: essência, valor e propósito em harmonia , com Flávia Tortato

13/09 , sábado – 9h | Meditatu – Grupo de Meditação, com Dra. Izabela Rocha

20/09 , sábado – Aniversário de 8 anos da Casa Alecrim, aguarde programação completa

24/09 , quarta – 19h30 | Biodanza , com Daniela Carvalho

Em breve:

'Eu, meus olhos e o outro', encontros de Leitura Corporal que podem melhorar a visão, com Margaret Aguilar

Curso de Introdução à Antroposofia, encontros com teorias e práticas, com Dra. Cinzia Antonini e outros docentes.









Casa Alecrim

Rua Olímpio Carvalho, 83, no bairro Joana d’Arc, Lagoa Santa

Horário: De segunda a sexta-feira de 8h às 20h e, aos sábados, até 13h.

WhatsApp: (31) 99102-5963

Instagram: @casa.alecrim.ls











