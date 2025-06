Aprenda o passo a passo para montar o vaso das 7 ervas

Passo a passo para montar o vaso das 7 ervas

O Significado

é uma fonte de proteção para seu lar. Isso porque cada planta tem um poder de vibração próprio e especial e quando combinamos várias entre si, elas podem ganhar ainda mais poderes e vibrações. No caso do vaso das 7 ervas, junta-se 7 plantas que têm o poder de combater as energias negativas de modo que se possa usar esta energia em sua casa ou trabalho e assim como afastar as vibrações ruins . Vamos então aprender a fazer seu próprio vaso em casa?Não existe uma regra definitiva sobre que plantas deve-se usar para montar um vaso das 7 ervas para afastar as energias negativas. Em geral, a escolha das plantas varia de acordo com a região do país em que se está, pois em alguns locais, uma ou outra planta pode não se dar tão bem. Contudo, a versão mais usada de vaso das 7 ervas é composta por:Para começar a preparar, escolha uma muda de cada uma das plantas que usará. Depois escolha um vaso ou mesmo uma jardineira que tenha espaço suficiente para acomodar as sete plantinhas. Com o recipiente em mãos, forre-o com uma camada de cascalho ou mesmo cacos de telha. Depois, faça uma segunda camada que será de areia. Isso facilitará a drenagem da água quando regar as mudas. Para dar sequência você terá que preparar uma terra com os itens abaixo:Faça o preparo da terra com 1 parte de cada um destes itens. Misture bem e então espalhe-o no vaso de 7 ervas que está preparando. Coloque até um pouco mais da metade da altura do vaso ou jardineira.Em seguida, retire as mudas de cada uma das plantas da embalagem e as ajeite pelo vaso. Depois complete o restante do vaso com o que sobrou da mistura de terra e regue bem, até que a água passe a escoar pelo furo de drenagem do vaso.O alecrim, a Espada-de-São-Jorge e o manjericão estão presentes no vaso para trazer a harmonia ao ambiente. A espada é o símbolo da proteção e da força de São Jorge. Já o manjericão traz ao lar a alegria e o amor, enquanto o alecrim nos aproxima do sagrado. A arruda, a guiné, a pimenta e o comigo-ninguém-pode são plantas de energias quentes. Elas limpam o ambiente dos fluidos negativos e podem espantar as energias “vermelhas” de ódio e inveja. A arruda, vermelha, atrai para ela estas energias ruins, motivo pelo qual ela morre e seca. Se a arruda de seu vaso secar, perceberá que o ambiente estava carregado destas energias. O mesmo vale para a muda de pimenta. Já o comigo-ninguém-pode, além de atrair para si estas energias negativas, tem também a capacidade de quebrar magias e feitiços. Por fim, a guiné traz para ela as vibrações negativas das outras plantas do vaso e transmuta tudo em paz.