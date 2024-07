A busca por bem-estar e equilíbrio é um desejo comum entre as pessoas. Por isso, se cercar de energias positivas é essencial para ter uma vida plena. A espiritualidade tem forma simples, através de elementos, orações e mantras, que ajudam a atrair boas energias para si mesmo.

Segundo a espiritualista e consultora Kelida Marques, é possível influenciar as energias que nos cercam e, assim, transformar o ambiente e a vida de forma positiva. “A energia que escolhemos para nossa vida pode impactar diretamente nosso estado de espírito, nossa saúde e nosso sucesso. É fundamental saber como atrair e manter boas energias ao nosso redor”, afirma.



A consultora enumera cinco práticas para atrair positividade, confira:

1. Cristais

Os cristais têm sido utilizados há séculos por diversas culturas em práticas espirituais, terapias holísticas e rituais de cura. A crença nas propriedades espirituais dos cristais está relacionada à ideia de que eles possuem energias sutis que podem influenciar o bem-estar físico, emocional e espiritual das pessoas. “Os que eu mais gosto de recomendar são quartzo rosa, ametista, citrino e selenita.” comenta Kelida.



2. Pratique orações e afirmações diárias

A oração é uma ferramenta poderosa para conectar-se com energias superiores e trazer paz interior. “Reservar um momento do dia para orar ou fazer afirmações positivas pode transformar sua energia pessoal e, consequentemente, a energia ao seu redor”, recomenda Kelida. “Palavras têm poder. Quando proferimos palavras de amor, gratidão e esperança, atraímos essas energias para nossa vida.”



3. Mantenha-se consciente

Os pensamentos e sentimentos que cultivamos também influenciam a energia que nos cerca. “É importante estar atento ao que pensamos e sentimos. Pensamentos negativos e emoções como raiva ou tristeza podem atrair energias semelhantes. Busque manter uma atitude positiva e equilibrada, mesmo diante das dificuldades”, aconselha Kelida. “Praticar a meditação e a atenção plena pode ajudar nesse processo, trazendo mais clareza e serenidade.”

Leia também: Positividade tóxica x otimismo: qual a diferença?

4 - Tenha plantas por perto

Plantas como a lavanda, conhecida por suas propriedades calmantes e purificadoras, o alecrim, que promove clareza mental e proteção, e o bambu da sorte, que atrai prosperidade e boa fortuna, são excelentes para trazer boas energias ao ambiente. Além disso, a espada-de-são-jorge é famosa por sua capacidade de absorver energias negativas e a planta-jade, ou árvore-da-amizade, simboliza crescimento e riqueza. Manter essas plantas em casa ou no local de trabalho pode ajudar a criar um ambiente harmonioso e energizante.



5 - Se afaste de pessoas que não te fazem bem

Pode parecer clichê, mas uma pessoa negativa que profere palavras ruins e que até mesmo emana energias negativas através de pensamentos e olhares pode acabar com o dia de uma pessoa. Por isso, procure se afastar delas. “É muito importante ter uma rede de apoio, ter pessoas boas em volta de si para contar quando necessário. Nem sempre é fácil desfazer vínculos com pessoas que sugam as nossas energias, se for o caso, procure o seu mentor espiritual para te ajudar.” aconselha Kelida.