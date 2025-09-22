Como a acupuntura pode tratar o estresse?

O Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, de acordo com o relatório global "World Mental Health Day 2024", trânsito, excesso de trabalho, prazos curtos e preocupações constantes fazem com que as pessoas vivam em estado de alerta. Estado esse que desestabiliza o funcionamento global do organismo com impactos que vão muito além do da irritabilidade, angústia ou tristeza: fadiga, dores musculares, com perda de apetite ou compulsão alimentar, além de doenças como hipertensão, diabetes, gastrites, síndrome do intestino irritável, etc.



Quando é o momento de buscar tratamento?



Muita gente que vivencia sintomas relacionados ao estresse já se perguntou: será que o que sinto é normal ou está passando do limite? Afinal, sentir-se irritado ou angustiado, ou mesmo triste, em determinadas situações, é natural.

O problema surge quando essa sensação se torna frequente, intensa e começa a prejudicar a vida cotidiana. A pessoa até consegue cumprir suas tarefas, mas as faz com dificuldade e desgaste emocional, condição que configura um sinal de alerta.



Sinais de alerta de que é hora de procurar ajuda



Preocupação excessiva



Dificuldade de concentração



Insônia ou sono excessivo



ou sono excessivo Episódios transtornos alimentares



Dificuldade de se relacionar



Falta de perspectiva



Presença de sintomas, como palpitações, falta de ar, tensão muscular ou dores de cabeça frequentes



Diante desse cenário, tem crescido a procura por terapias não farmacológicas que ajudem a aliviar a tensão diária. Dentre elas, a acupuntura vem ganhando cada vez mais destaque.



A técnica faz parte da medicina tradicional chinesa e consiste na aplicação de instrumentos em forma de agulhas em pontos determinados do corpo, assim promovendo a liberação de substâncias como endorfina e serotonina, reduzindo a liberação de adrenalina e cortisol e, com isso, provocando uma sensação de bem-estar.

“O estresse afeta a fisiologia do organismo por tornar hiperativo o sistema simpático, que prepara o organismo para a luta e fuga, abrindo portas para diversas doenças. A acupuntura ajuda a restabelecer o equilíbrio entre os sistemas simpático e parassimpático, reduzindo os sintomas de estresse”, explica Luiz Sampaio, psiquiatra, acupunturista e presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA).



Quais são os benefícios?

Entre os principais ganhos relatados por pacientes estão:



Melhora da qualidade do sono



Redução da ansiedade e da irritabilidade



e da irritabilidade Diminuição de dores de cabeça e tensão muscular



Mais disposição e clareza mental no dia a dia



A acupuntura deve ser utilizada como parte do um plano terapêutico, sempre consequente ao diagnóstico médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia