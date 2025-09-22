Assine
BEM-ESTAR

Como a acupuntura pode tratar o estresse?

Quando sintomas como irritabilidade, angústia e preocupação constante ficam frequentes, terapias alternativas podem ajudar a aliviar a tensão diária

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/09/2025 14:00

Países com forte tradição em acupuntura incluem China, Japão, Coreia do Sul e Vietnã, onde a técnica faz parte dos sistemas de saúde.
A técnica promove a liberação de substâncias como endorfina e serotonina, trazendo uma sensação de bem-estar crédito: Divulgação

O Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, de acordo com o relatório global "World Mental Health Day 2024", trânsito, excesso de trabalho, prazos curtos e preocupações constantes fazem com que as pessoas vivam em estado de alerta. Estado esse que desestabiliza o funcionamento global do organismo com impactos que vão muito além do da irritabilidade, angústia ou tristeza: fadiga, dores musculares, com perda de apetite ou compulsão alimentar, além de doenças como hipertensão, diabetes, gastrites, síndrome do intestino irritável, etc.

Quando é o momento de buscar tratamento?

Muita gente que vivencia sintomas relacionados ao estresse já se perguntou: será que o que sinto é normal ou está passando do limite? Afinal, sentir-se irritado ou angustiado, ou mesmo triste, em determinadas situações, é natural.

O problema surge quando essa sensação se torna frequente, intensa e começa a prejudicar a vida cotidiana. A pessoa até consegue cumprir suas tarefas, mas as faz com dificuldade e desgaste emocional, condição que configura um sinal de alerta.

Leia Mais

Sinais de alerta de que é hora de procurar ajuda

  • Preocupação excessiva
  • Dificuldade de concentração
  • Insônia ou sono excessivo
  • Episódios transtornos alimentares
  • Dificuldade de se relacionar
  • Falta de perspectiva
  • Presença de sintomas, como palpitações, falta de ar, tensão muscular ou dores de cabeça frequentes

Diante desse cenário, tem crescido a procura por terapias não farmacológicas que ajudem a aliviar a tensão diária. Dentre elas, a acupuntura vem ganhando cada vez mais destaque.

A técnica faz parte da medicina tradicional chinesa e consiste na aplicação de instrumentos em forma de agulhas em pontos determinados do corpo, assim promovendo a liberação de substâncias como endorfina e serotonina, reduzindo a liberação de adrenalina e cortisol e, com isso, provocando uma sensação de bem-estar.

“O estresse afeta a fisiologia do organismo por tornar hiperativo o sistema simpático, que prepara o organismo para a luta e fuga, abrindo portas para diversas doenças. A acupuntura ajuda a restabelecer o equilíbrio entre os sistemas simpático e parassimpático, reduzindo os sintomas de estresse”, explica Luiz Sampaio, psiquiatra, acupunturista e presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA).

Quais são os benefícios?

Entre os principais ganhos relatados por pacientes estão:

  • Melhora da qualidade do sono
  • Redução da ansiedade e da irritabilidade
  • Diminuição de dores de cabeça e tensão muscular
  • Mais disposição e clareza mental no dia a dia

A acupuntura deve ser utilizada como parte do um plano terapêutico, sempre consequente ao diagnóstico médico.

