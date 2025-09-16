Chá que alivia cólicas de forma natural e eficaz
Conheça o chá mais indicado para aliviar cólica menstrual ou digestiva de forma segura e natural.
O chá de camomila com erva-doce é uma das opções mais eficazes para aliviar cólicas menstruais. Ambos os ingredientes possuem propriedades calmantes e antiespasmódicas, ajudando a reduzir a tensão muscular e a dor abdominal.
Além disso, a bebida proporciona relaxamento geral e melhora a sensação de bem-estar durante o período menstrual, sendo uma alternativa natural para quem busca reduzir o uso de medicamentos.
Quais são os ingredientes e suas quantidades?
Para preparar uma xícara de chá eficaz, você vai precisar:
- 1 colher de chá de flores de camomila secas
- 1 colher de chá de sementes de erva-doce
- 250 ml de água filtrada
Como preparar o chá de camomila com erva-doce?
Ferva 250 ml de água filtrada e adicione as flores de camomila e as sementes de erva-doce. Tampe a panela ou xícara e deixe em infusão por cerca de 10 minutos.
Coe a mistura antes de beber e consuma ainda morno. É recomendado tomar o chá duas a três vezes ao dia durante o período menstrual para potencializar seus efeitos.
3 benefícios do chá de camomila com erva-doce
- Redução da dor abdominal – Age como antiespasmódico natural, aliviando cólicas menstruais.
- Melhora na digestão – A erva-doce ajuda a evitar gases e desconfortos estomacais.
- Relaxamento e bem-estar – A camomila acalma o sistema nervoso, reduzindo tensão e irritabilidade durante a menstruação.
Por que incluir o chá na rotina menstrual?
Além de ser natural, essa bebida de camomila com erva-doce é fácil de preparar e seguro para a maioria das mulheres. Ele contribui para melhorar a qualidade de vida durante o ciclo menstrual, reduzindo sintomas desconfortáveis sem efeitos colaterais significativos.
Incorporar o chá à rotina pode ser uma maneira eficaz e prática de cuidar do corpo, aproveitando os benefícios terapêuticos das plantas.