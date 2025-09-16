Chá que alivia cólicas de forma natural e eficaz

O chá de camomila com erva-doce é uma das opções mais eficazes para aliviar cólicas menstruais. Ambos os ingredientes possuem propriedades calmantes e antiespasmódicas, ajudando a reduzir a tensão muscular e a dor abdominal.

Além disso, a bebida proporciona relaxamento geral e melhora a sensação de bem-estar durante o período menstrual, sendo uma alternativa natural para quem busca reduzir o uso de medicamentos.

Quais são os ingredientes e suas quantidades?

Para preparar uma xícara de chá eficaz, você vai precisar:

1 colher de chá de flores de camomila secas

1 colher de chá de sementes de erva-doce

250 ml de água filtrada

Como preparar o chá de camomila com erva-doce?

A combinação desses ingredientes potencializa o efeito calmante e ajuda a reduzir os espasmos que causam dor abdominal. A camomila atua diretamente no relaxamento da musculatura uterina, enquanto a erva-doce contribui com propriedades digestivas e anti-inflamatórias, evitando desconfortos estomacais que podem acompanhar a cólica.

Ferva 250 ml de água filtrada e adicione as flores de camomila e as sementes de erva-doce. Tampe a panela ou xícara e deixe em infusão por cerca de 10 minutos.

Coe a mistura antes de beber e consuma ainda morno. É recomendado tomar o chá duas a três vezes ao dia durante o período menstrual para potencializar seus efeitos.

Chá de camomila – Créditos: depositphotos.com / saphira

3 benefícios do chá de camomila com erva-doce

Redução da dor abdominal – Age como antiespasmódico natural, aliviando cólicas menstruais. Melhora na digestão – A erva-doce ajuda a evitar gases e desconfortos estomacais. Relaxamento e bem-estar – A camomila acalma o sistema nervoso, reduzindo tensão e irritabilidade durante a menstruação.

Por que incluir o chá na rotina menstrual?

Além de ser natural, essa bebida de camomila com erva-doce é fácil de preparar e seguro para a maioria das mulheres. Ele contribui para melhorar a qualidade de vida durante o ciclo menstrual, reduzindo sintomas desconfortáveis sem efeitos colaterais significativos.

Incorporar o chá à rotina pode ser uma maneira eficaz e prática de cuidar do corpo, aproveitando os benefícios terapêuticos das plantas.