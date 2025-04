Endometriose na adolescência: quando a cólica forte dispara sinal de alerta

Muitas adolescentes acreditam que é normal sentir dor forte durante a menstruação. Segundo a ginecologista Ana Paula Fonseca, cólicas intensas, incapacitantes e que não melhoram com analgésicos comuns podem ser um dos primeiros sinais de endometriose — mesmo na adolescência.

A endometriose é uma doença inflamatória causada pelo crescimento do endométrio (tecido que reveste o útero) fora do útero, podendo atingir ovários, trompas, bexiga e até o intestino. Embora mais comum entre mulheres de 25 a 35 anos, ela pode começar ainda na adolescência, com sintomas que muitas vezes são confundidos com desconfortos típicos do ciclo menstrual.

PRINCIPAIS SINTOMAS EM ADOLESCENTES

•Cólicas menstruais intensas e progressivas;

•Dor pélvica fora do período menstrual;

•Dores intestinais ou urinárias durante o ciclo;

•Fadiga e mal-estar associado à menstruação;

•Dificuldade para evacuar ou urinar no período menstrual.

“A adolescente pode não todos esses sintomas, mas o padrão de dor forte, que piora com o tempo e não responde bem ao tratamento convencional, já é um indicativo importante para investigação”, explica a ginecologista.

É POSSÍVEL DIAGNOSTICAR?

Embora o diagnóstico definitivo da endometriose só possa ser feito com cirurgia (geralmente por laparoscopia), é possível suspeitar e iniciar o tratamento com base na avaliação clínica e exames de imagem como o ultrassom transvaginal com preparo intestinal naquelas que já iniciaram a vida sexual ou ressonância magnética da pelve— naquelas adolescentes que ainda não iniciaram a vida sexual.

“O mais importante é não ignorar os sinais. Quanto mais cedo a endometriose for detectada e tratada, maiores são as chances de controlar a dor e preservar a fertilidade futura”, orienta Ana Paula.

A médica também destaca que o acompanhamento ginecológico desde cedo é fundamental para orientar, acolher e cuidar da saúde reprodutiva da adolescente como um todo. “Se a adolescente entende que não precisa sofrer com a dor, que existe tratamento e que ela tem direito a um cuidado acolhedor, damos a ela mais qualidade de vida agora — e no futuro também.”