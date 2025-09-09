O outro lado da superdotação e as complicações emocionais

O outro lado da superdotação veio a público recentemente, com a entrevista do humorista e influenciador Whindersson Nunes ao “Fantástico”, da Rede Globo. “Vejo esta condição como uma orquestra de habilidades e sensibilidades únicas que, se não tiver todos os instrumentos bem afinados, pode estragar a melodia da vida”, diz o psicólogo e hipnoterapeuta Thiago de Paula, pai de um menino de sete anos diagnosticado com altas habilidades.

Segundo o especialista, não tem nada de glamoroso como a maioria das pessoas imagina. "Muitas vezes, o preço que se paga por ter destaque extremo em uma área da vida é alto demais." Por isso, ele vê necessidade que se fale mais sobre o tema – o país tem 5 mil superdotados identificados pela Associação Mensa Brasil, fora os casos subnotificados desta característica neurobiológica.



Desafios

Thiago explica que um QI mais elevado, intensa capacidade intelectual e percepção aguçada podem vir acompanhados de uma série de desafios emocionais e sociais. “Não é incomum que indivíduos com superdotação experimentem, por exemplo, a solidão e o isolamento social. Eles se sentem diferentes e incompreendidos, com interesses em um ritmo de pensamento que nem sempre se alinham com as pessoas em sua volta.”

A sensação de desconexão, segundo o psicólogo, pode levar a um profundo senso de solidão. Além disto, há a depressão, a ansiedade, o perfeccionismo, a percepção aguçada das injustiças e dos problemas do mundo, que podem gerar um fardo muito pesado ao superdotado. “A constante busca por significado e a frustração com a lentidão das outras pessoas ou com a falta de desafios na escola e no trabalho podem acabar em quadros depressivos ou ansiosos”, afirma o psicólogo e hipnoterapeuta.

Existem mais consequências do outro lado das altas habilidades: impulsividade e tédio. Tudo porque, de acordo com ele, a rapidez do processamento mental e a necessidade de estimulação constante levam à ansiedade, à busca por novos desafios ou a uma sensação de descontentamento muita intensa. “A pessoa desiste fácil dos planos, sente-se entediada muito facilmente, muda de emprego, de profissão e de interesses constantemente.”



Thiago lembra ainda do perfeccionismo. “A expectativa, própria e dos outros, de serem sempre os melhores, somada a uma autocrítica intensa, pode gerar um medo avassalador de errar, de falhar, levando à procrastinação ou exaustão”, relata. Fora isto, ele aponta a intensidade emocional. O superdotado manifesta com vivacidade incomum em diversas áreas – intelectual, sensorial, emocional, imaginativa, psicomotora. “Se esta impetuosidade não for compreendida e canalizada, pode ser ruim também.”

Como lidar?

O diagnóstico, de acordo com o psicólogo, é um passo fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento pleno do indivíduo. “É como ter mapa para

uma jornada complexa. Então, a validação e o autoconhecimento permitem que a pessoa entenda que suas diferenças não são falhas, mas, sim, características de uma neurodiversidade, que podem aliviar sentimentos de inadequação e construir uma autoestima mais sólida.”

Ele acrescenta que um diagnóstico preciso previne equívocos, como confundir tédio com desatenção ou alta energia com hiperatividade, e permite a implementação

de estratégias, abordagens mais eficientes tanto na escola, trabalho quanto no tratamento clínico.



Thiago vê a necessidade de encontrar um caminho para que pessoas com QI elevado possam prosperar no mundo, sem anular sua essência. “Imagina um carro de corrida que está rodando em uma pista normal, não a de corrida. Ali tem questões que precisam ser analisadas para que o veículo use, de fato, toda a sua potência, mas sem correr risco e colocar outras pessoas em perigo.” Ele informa que há várias estratégias, como autoconsciência e aceitação. Compreender a própria forma de pensar e sentir para aprender a navegar no “mundo normal”.

Outra questão pontuada pelo psicólogo é construção de habilidades sociais. "Aprender a se comunicar de forma eficaz, a lidar com frustração, encontrar seu ‘clube’, pessoas com interesses semelhantes.” Some-se a isto buscar ambientes, tanto profissionais quanto sociais, onde as habilidades sejam valorizadas e haja espaço para a profundidade e a complexidade que uma mente de superdotado exige.

O psicólogo e psicoterapeuta acredita ser necessário também o gerenciamento da intensidade, desenvolver ferramentas para canalizar a energia e regular as emoções, como hobbies criativos, meditação, exercícios físicos, escrita.



Como identificar a superdotação?

Thiago diz que, embora cada pessoa seja única, há algumas características frequentes, como aprendizagem rápida e profunda, capacidade de fazer conexões complexas, compreender conceitos abstratos, curiosidade intensa, autoquestionamento, senso de justiça apurado, memória excepcional.

“É uma sede quase insaciável por conhecimento e uma tendência a questionar, mas por quê? Ou então pensar muito - e se?”, explica o psicólogo, que viu o filho andar com oito meses, falar com nove meses e meio e formar frases complexas antes de completar um ano.

