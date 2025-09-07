Excesso de telas: como será a aparência dos influenciadores no futuro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Influenciadores digitais podem parecer sempre glamourosos nas redes sociais, mas o estilo de vida pode deixar marcas profundas no corpo e na mente ao longo do tempo. Um estudo do site de apostas Casino.org criou um modelo conceitual de como esses criadores de conteúdo podem se parecer em 2050, destacando problemas como pele irregular, dor crônica no pescoço e postura curvada.

Batizada de Ava, a representação digital mostra o impacto acumulado de anos de criação constante de conteúdo, viagens, filtros e sessões de fotos. Segundo os especialistas, a pressão por padrões de beleza e o uso contínuo de smartphones e ring lights podem gerar complicações físicas e psicológicas.

“Embora a carreira possa ser glamorosa, ela também pode trazer mudanças significativas ao nosso estilo de vida”, afirmam os pesquisadores.

Ava apresenta postura curvada, dor crônica no pescoço, pele irregular e traços faciais distorcidos, reflexo de anos de exposição constante a telas, ring lights e procedimentos estéticos. Segundo os especialistas, a pressão para manter uma imagem perfeita, junto com longas horas de trabalho online, pode causar mudanças físicas e mentais significativas.

Quais mudanças devem ocorrer?

Problemas de postura e dor no pescoço: O uso prolongado de smartphones e a exposição a telas podem gerar a chamada “postura de pescoço tecnológico”, causando dores na coluna cervical e tensão muscular;

Alterações na pele: Camadas constantes de maquiagem, produtos de skincare e exposição à luz LED podem provocar irritação, inflamação e sinais de envelhecimento precoce, conhecidos como “envelhecimento digital”;

Fadiga ocular: A intensidade de trabalho diante de telas causa vermelhidão, ressecamento, visão turva e olheiras profundas;

Distúrbios do sono: A interação constante com seguidores e a luz azul dos dispositivos atrapalham o ritmo circadiano, prejudicando o descanso;

Modificações faciais artificiais: Preenchimentos excessivos e correções estéticas contínuas podem alterar o formato do rosto, gerando bochechas inchadas e queixo pontudo;

Perda de cabelo: Extensões e penteados que puxam constantemente os fios podem causar alopecia por tração, muitas vezes irreversível.

O estudo reforça que esses efeitos não são inevitáveis, mas mostram os riscos do excesso de exposição digital e da obsessão estética. Os especialistas recomendam estabelecer limites, cuidar da postura, descansar os olhos e equilibrar trabalho e saúde mental.

“Ava é mais do que um conceito visual – ela é um alerta sobre os impactos de um estilo de vida que prioriza a aparência em detrimento da saúde. A lição é simples: saúde e bem-estar sempre superarão as tendências”, concluem os pesquisadores.