MGID detalha como influenciadores digitais ganham dinheiro

Marketing de afiliado, assinaturas digitais para conteúdos exclusivos, conteúdo patrocinado e anúncios em formatos de vídeo são apenas algumas das sugestões publicadas pela MGID. A empresa que se posiciona como uma plataforma global de publicidade nativa publicou um material ensinando influenciadores e blogueiros como monetizar um site.

A publicação reúne algumas das principais formas utilizadas por influenciadores digitais e criadores de conteúdo para monetizar seus sites. O estudo, divulgado no blog da empresa, aponta diferentes modelos de receita que vão de assinaturas a publicidade direcionada, refletindo sobre o crescimento das alternativas de renda para quem atua no ambiente digital.

Como influenciadores ganham dinheiro on-line

Segundo a empresa, os métodos de monetização podem ser divididos em três categorias principais. A primeira é a receita derivada do leitor, que inclui paywalls — como são chamadas as assinaturas, pagamento por conteúdo específico ou venda de produtos. Há ainda modelos variados de cobrança, como paywall medido, hard ou freemium, aplicados de acordo com o perfil da audiência.

A segunda categoria é a receita proveniente de anúncios feitos por empresas anunciantes. Nesse caso, entram recursos como banners, anúncios em vídeo, widgets de conteúdo, marketing de afiliados, publicidade nativa, conteúdos patrocinados e anúncios gráficos que apresentam marcas para a audiência. Conforme matéria publicada, cada formato é adequado a determinados públicos e tipos de conteúdos produzidos.

A terceira categoria apontada pela MGID é a combinação de diferentes métodos, estratégia em que influenciadores e proprietários de sites possibilitam diversificar as fontes de receita. Entre os exemplos apontados estão paywall associado a marketing de afiliados, conteúdo pago junto a banners ou venda de mercadorias acompanhada de links afiliados.

O levantamento ressalta que fatores como público-alvo, tipo de conteúdo e experiência do usuário devem ser considerados para evitar que a monetização comprometa a navegação ou a velocidade de carregamento do site.

O Google como fonte de renda para influenciadores e blogueiros

Em outra publicação feita pela empresa, intitulada de MGID vs Google, a marca norte-americana detalhou o seu modelo de negócios em um comparativo com o Google AdSense, ferramenta própria do Google utilizada no mercado digital que monetiza blogueiros e influenciadores com sites na internet.



Na análise publicada pela MGID, a empresa destaca que suas soluções podem ser utilizadas em conjunto com o AdSense, como complementares, ampliando a possibilidade de ganhos para influenciadores, blogueiros e criadores de conteúdo que utilizam sites próprios.

Entre as diferenças apresentadas estão os pagamentos diretos por compra de publicidade e a disponibilização de métricas detalhadas em um painel próprio, e o suporte por meio de um gerente pessoal designado. Segundo a MGID, proprietários de sites utilizam as duas plataformas de maneira combinada, ampliando as chances de maior retorno financeiro aos influenciadores.