Campanhas com influenciadores alavancam vendas no e-commerce

Um estudo conduzido pela Nielsen Catalina Solutions, em parceria com a TapInfluence e a empresa WhiteWave Foods, identificou que campanhas com influenciadores geraram US$ 285 em vendas adicionais a cada mil visualizações. Segundo a TapInfluence, esse resultado representa um retorno sobre investimento 16 vezes maior que o observado em campanhas médias de marketing digital e 11 vezes superior ao ROI de anúncios em banner.

O levantamento reforça a efetividade do marketing de influência, especialmente em um cenário em que marcas buscam estratégias mais rentáveis e alinhadas ao comportamento do consumidor.

“A cada ano, vemos mais lojas virtuais disputando atenção em canais digitais. Nesse cenário, a voz de pessoas reais tem sido um diferencial estratégico. Influenciadores conseguem entregar uma comunicação mais próxima e menos intrusiva, o que reflete diretamente nas conversões”, afirma Andreas Piekarz, cofundador do OVNI, plataforma que conecta influenciadores digitais a lojistas.

O crescimento do consumo digital trouxe, também, um público mais atento e seletivo. A exposição constante a anúncios gerou desconfiança e fadiga publicitária em grande parte dos consumidores. Com isso, a busca por recomendações mais confiáveis e espontâneas ganhou espaço. Parcerias com microinfluenciadores — perfis menores, mas com alto engajamento — têm se mostrado, muitas vezes, mais eficazes do que ações com grandes celebridades.

“Enquanto campanhas com grandes nomes podem gerar alcance massivo, são os microinfluenciadores que têm gerado engajamento de verdade. Eles mantêm uma relação de proximidade com o público, o que torna a recomendação mais confiável e persuasiva”, observa Bruno Brito, também fundador do OVNI.

Formatos como reviews, relatos de uso e UGC (conteúdo gerado por usuários) conquistaram espaço e credibilidade. Para os lojistas, isso significa investir em campanhas que promovam experiências reais com seus produtos, utilizando pessoas comuns para relatar suas impressões de maneira transparente.

“As pessoas estão mais céticas em relação à publicidade tradicional. Quando alguém compartilha uma experiência genuína com um produto, isso gera identificação e confiança. Esse tipo de conteúdo, muitas vezes criado pelos próprios usuários, tem sido mais eficiente do que campanhas altamente produzidas”, complementa Andreas.

No cenário atual do e-commerce, em que a confiança é um dos principais ativos, campanhas com influenciadores, especialmente os microinfluenciadores, são um grande diferencial para alavancar as vendas. O movimento sinaliza uma nova fase da publicidade digital, onde a autenticidade passou a valer mais do que promessas de resultados imediatos.

Website: https://empreender.com.br/