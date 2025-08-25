Rinoplastia: 10 perguntas para fazer na primeira consulta sobre a cirurgia

O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgias plásticas. É o que aponta a pesquisa global anual sobre procedimentos estéticos e cosméticos, realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), divulgada em junho deste ano. Entre os procedimentos mais realizados está a rinoplastia, intervenção que além de estética, também é muito procurada por pacientes que querem solucionar problemas respiratórios.

Pensando nisso, Giulia Godoy, cirurgiã plástica pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em rinoplastia, listou as principais perguntas que você deve consultar com o médico para tomar sua decisão de fazer ou não o procedimento.

1. Eu tenho a indicação para o procedimento?

O procedimento é indicado para o seu caso, ainda que o objetivo seja estético? Essa pergunta é importante de fazer ao médico porque ele tem um olhar técnico e experiência para te dizer, com segurança, se é indicado e possível que você realize o procedimento. O fato de estar mais acessível ao bolso dos pacientes não significa que qualquer pessoa está apta para a intervenção.

2. É o momento certo?

O seu estado de saúde, o momento de vida e até o tempo disponível para a preparação, a cirurgia e o pós-cirúrgico, influenciam na sua decisão. Por isso, é importante você abrir essas informações para que seu médico consiga te dar clareza se é indicado a cirurgia ou não.

3. Quais mudanças são realmente possíveis no meu nariz?

É importante alinhar com seu médico a sua expectativa de resultado com a cirurgia e o que realmente é possível de ser feito. Nem sempre o que você almeja com a cirurgia é possível de ser realizado.

4. Quais são os riscos e complicações que podem ocorrer?

Todo procedimento cirúrgico envolve riscos. Por isso, Giulia orienta que o paciente converse com o médico sobre o que envolve seu caso em específico, para decidir se está disposto a se submeter a esses riscos e complicações.

5. Como será o pós-operatório?

Os cuidados depois da cirurgia são fundamentais para o resultado, por isso é importante saber o que será necessário realizar depois do procedimento e quanto tempo levará para retomar as tarefas do seu dia a dia como trabalhar, tomar sol e se exercitar. Perguntas que são importantes para evitar frustrações no futuro e não comprometer sua saúde.

6. Quais os cuidados pré-operatórios preciso ter?

A médica explica que o período que antecede a cirurgia de Rinoplastia também envolve muitos passos fundamentais, como: suspender o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas, alguns medicamentos específicos, o uso de esmalte, cílios postiços, mega hair, entre outras preparações. Ter essas informações é essencial para você se programar para o procedimento.

7. Quais são os exames necessários?

A preparação para a cirurgia também demanda que a paciente faça uma série de exames que são essenciais para avaliar se o paciente tem condições para aquele procedimento cirúrgico e para passar pela anestesia. Inclusive, esse é um ponto de alerta para você avaliar a experiência e responsabilidade do médico que você está cogitando.

8. Como o procedimento vai impactar minha respiração?

Em praticamente todos os casos, é possível melhorar a parte funcional do nariz e, por consequência, a respiração. Para entender como irá melhorar e como pode impactar, o médico pede exames específicos como uma tomografia de face. É importante questionar o seu especialista sobre esse ponto.

9. Quanto tempo dura a anestesia?

De acordo com Giulia Godoy, essa pergunta ajuda a entender a complexidade do procedimento (o ideal é que a cirurgia não seja muito longa, por conta dos riscos tanto cirúrgicos quanto anestésicos), e para você já estar ciente do tempo em que precisará do seu acompanhante.

10. Como vai ser o acompanhamento depois da cirurgia?

Muitos pacientes só pensam na euforia do resultado, mas esquecem dos cuidados e acompanhamento seguidos da cirurgia. "Vou precisar fazer uma drenagem facial?"; "quais os medicamentos que eu vou tomar no pós-operatório?"; "quais os cuidados que vou precisar ter para dormir?"; "vou precisar fazer compressa?"; são algumas das perguntas importantes a serem feitas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia