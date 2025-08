O papel dos filhos na saúde emocional dos pais idosos

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida cresceu no Brasil e chegou a 76,4 anos. Além deste aumento, o número de idosos também subiu e atingiu o patamar de 32,1 milhões de pessoas que possuem 60 anos ou mais, segundo o Censo 2022. Diante deste novo cenário, torna-se cada vez mais essencial ampliar a atenção e os cuidados dedicados aos idosos. Esse cuidado não se limita à saúde física, mas envolve também aspectos emocionais, sociais e psicológicos, garantindo qualidade de vida, autonomia e bem-estar.

Com o avanço da idade, muitos idosos enfrentam a diminuição do convívio social, o que pode gerar sentimentos de solidão e abandono. Em datas simbólicas como o Dia dos Pais, que neste ano será celebrado neste domingo (10/8), a presença dos filhos se torna ainda mais significativa. Mais do que uma homenagem, essa celebração representa uma oportunidade de valorização da trajetória de vida, do cuidado mútuo e do fortalecimento dos laços familiares.

Especialista em envelhecimento, a gerontóloga Cláudia Alves destaca que o bem-estar emocional dos idosos está diretamente relacionado ao apoio afetivo que recebem da família. “Demonstrar carinho, compartilhar lembranças e oferecer atenção são atitudes que têm impacto positivo no senso de pertencimento dos pais idosos. Esses gestos simples funcionam como estímulo emocional e cognitivo, contribuindo para um envelhecimento mais saudável”, explica.

O apoio emocional dos filhos também é uma das principais formas de prevenção à depressão na terceira idade. A escuta ativa, o diálogo frequente e o acolhimento fazem com que o idoso se sinta valorizado e compreendido. Segundo Cláudia, esse tipo de vínculo diminui o risco de isolamento social, que é um dos fatores que contribuem para a depressão na terceira idade.

“O apoio emocional dos filhos é essencial para manter a saúde mental dos idosos. Saber que podem contar com os filhos para conversar, desabafar ou simplesmente dividir o dia ajuda a fortalecer a autoestima. A atenção, o afeto e o diálogo regular com os filhos fazem com que o idoso se sinta amado, útil e mais confiante para enfrentar os desafios do envelhecimento”, comenta.

Mais do que presentes materiais, o que realmente importa para muitos pais idosos é o tempo de qualidade com os filhos. A construção de vínculos afetivos sólidos ao longo da vida fortalece a saúde mental, emocional e até física dos idosos. Estar presente, especialmente em datas como o Dia dos Pais, é uma forma de cuidar, respeitar e retribuir tudo o que já foi oferecido por eles ao longo dos anos.

