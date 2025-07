Ansiedade de segunda-feira afeta o corpo? Estudo aponta que sim

Um estudo conduzido pela Universidade de Hong Kong mostra a ligação entre o sentimento de ansiedade às segundas-feiras e o estresse biológico prolongado entre pessoas idosas, independentemente de estarem ou não ainda inseridas no mercado de trabalho.

Publicado na "Journal of Affective Disorders", o levantamento analisou dados de mais de 3.500 participantes do Estudo Longitudinal Inglês sobre o Envelhecimento (ELSA).

O que foi descoberto?

A partir das respostas de autopercepção emocional e da análise de amostras de cabelo, que indicam os níveis de cortisol acumulado ao longo do tempo, os pesquisadores constataram que idosos que relataram ansiedade no início da semana apresentaram níveis de cortisol 23% mais altos dois meses depois, em comparação àqueles que se sentiam ansiosos em outros dias.

O cortisol é o principal hormônio associado à resposta ao estresse. Quando em níveis elevados e constantes, pode contribuir para a desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), mecanismo central do corpo na resposta ao estresse. Essa desregulação está associada a uma série de complicações de saúde, incluindo doenças cardiovasculares, alterações no metabolismo da glicose e prejuízos ao sistema imunológico.

Inédito

Segundo os autores, essa é a primeira vez que a segunda-feira, isoladamente, é identificada como um gatilho específico para o estresse biológico crônico. O trabalho sugere que o corpo pode ser condicionado, ao longo da vida, a reagir mais intensamente ao início da semana — mesmo após a aposentadoria. Apenas um quarto do aumento de cortisol foi atribuído diretamente aos níveis de ansiedade relatados na segunda-feira. Os 75% restantes, de acordo com o estudo, decorrem da intensidade particular com que o corpo responde à ansiedade nesse dia.

Para a professora de sociologia médica Tarani Chandola, da Universidade de Hong Kong, esse fenômeno está menos ligado ao trabalho em si e mais à forma como a organização social da semana está incorporada ao funcionamento fisiológico.

“As segundas-feiras funcionam como um amplificador de estresse cultural”, explicou a pesquisadora em nota. “Mesmo fora da vida profissional ativa, esse padrão de resposta permanece.”

Número de infartos é maior nas segundas-feiras

Essa hipótese ajuda a explicar por que eventos de saúde graves, como infartos, são mais frequentes no início da semana. Segundo a pesquisa, segundas-feiras estão associadas a um aumento de 19% nos ataques cardíacos em relação aos outros dias, e o estudo identifica a desregulação do eixo HPA como uma possível causa biológica.