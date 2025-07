Nos últimos anos, uma expressão tem ganhado força nas conversas sobre saúde mental: ansiedade climática (também chamada de ecoansiedade). Diferente do medo pontual diante de um desastre natural, trata-se de um estado contínuo de preocupação com o futuro do planeta e as consequências das mudanças climáticas em nossas vidas. A raiz desse fenômeno não está apenas nos acontecimentos extremos, mas também na percepção de que um colapso ambiental é possível, ou até iminente.

Essa preocupação constante pode se traduzir em sentimentos como angústia, impotência, culpa e até tristeza profunda. Não é exagero, pesquisas recentes mostram que entre 49% e 59% da população global se declara muito preocupada com o clima, e essa apreensão muitas vezes interfere na vida cotidiana.

Ainda que não se configure como um transtorno mental definido, a ecoansiedade já é reconhecida como um alerta para os impactos emocionais da crise climática. E diferentemente da ansiedade sem objeto claro, ela tem uma origem concreta: o futuro ambiental ameaçado.

Leia mais

A origem do termo e sua definição

O termo “ecoansiedade” foi cunhado pelo filósofo Glenn Albrecht, que o definiu como um “medo crônico de destruição ambiental”; desde então, a expressão vem sendo adotada por psicólogos e organizações internacionais. Em 2017, a American Psychological Association listou o fenômeno como “medo crônico de catástrofe ambiental”. A literatura também costuma usar “ansiedade climática” como sinônimo de ecoansiedade.

Entre os sintomas mais comuns estão irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, perda de apetite e até crises de pânico, semelhantes aos de um transtorno de ansiedade generalizada. Esses efeitos podem se intensificar em pessoas mais sensíveis ou expostas diretamente a eventos climáticos extremos.

Ansiedade climática cresce com extremos do clima iStock

A ciência por trás do impacto emocional

Estudos apontam que a ecoansiedade não é apenas uma sensação subjetiva: ela pode prejudicar o funcionamento diário, o sono, e até agravar quadros depressivos ou de ansiedade generalizada.

Pesquisas realizadas com jovens universitários mostram que, quando a apreensão pelo clima interfere nas atividades cotidianas, os sintomas de depressão aumentam. Por outro lado, participar de ações coletivas em defesa do meio ambiente ajuda a reduzir essas reações negativas.

Além disso, dados internacionais revelam que a ansiedade climática está associada a um risco maior de perturbações como insônia, especialmente quando há foco excessivo em notícias dramáticas sobre clima. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já sinalizou a necessidade de servir a saúde mental como prioridade nos planos de adaptação climática.

Quem está mais vulnerável?

Não somos igualmente impactados pela ecoansiedade. Populações mais afetadas incluem:

Jovens: especialmente os com até 25 anos, que expressam sentimentos de medo profundo sobre o futuro e relutância até em ter filhos;

Comunidades tradicionais: como indígenas ou ribeirinhas, cuja subsistência depende diretamente da natureza;

Grupos socioeconômicos vulneráveis : pessoas com menos acesso a recursos para lidar com desastres naturais;

Pessoas com sensibilidade emocional ou histórico de ansiedade: elas já possuem condições predisponentes .

Essas diferenças de impacto exigem que as políticas de saúde mental considerem fatores como gênero, raça, renda e acesso aos serviços de apoio.

Manifestação no dia a dia

A ansiedade climática nem sempre se apresenta com sintomas intensos. Muitas vezes, é um mal-estar persistente que se manifesta em:

preocupação constante ao acompanhar notícias sobre desmatamento, derretimento de geleiras ou políticas ambientais;

evitação, quando a pessoa evita pensar ou falar sobre mudanças climáticas para fugir do desconforto;

dificuldade de planejar o futuro, por medo do que vem pela frente;

sentimentos somáticos, como tensão, insônia, dores musculares.

Impacto emocional do clima: poluição, calor e secas intensificam preocupações, refletindo na saúde mental da população iStock

Como lidar: orientações práticas

Profissionais de saúde mental oferecem recomendações para lidar com a ansiedade que equilibram inteligência emocional e ação concreta: