Estética in Rio 2025 destaca integração entre saúde, bem-estar e beleza

A relação entre saúde física e beleza será o fio condutor da 18ª edição do Estética in Rio, que acontece de 28 a 30 de junho, pela primeira vez no Riocentro, na capital fluminense. O evento, considerado o maior da América Latina no setor de estética e bem-estar, traz como principal proposta em 2025 uma abordagem integrativa da saúde, reforçando que o verdadeiro cuidado com a beleza começa pelo bem-estar do corpo e da mente.

Voltado exclusivamente para profissionais do setor, o Estética in Rio reunirá especialistas e marcas do Brasil para discutir, apresentar e experimentar soluções que unem ciência, inovação e práticas multidisciplinares voltadas para a qualidade de vida. A nova sede — moderna e com infraestrutura ampliada — promete oferecer uma experiência ainda mais completa ao público, que encontrará uma programação rica em conteúdo técnico, prático e científico.

Com três congressos simultâneos — o 18º Congresso Científico Internacional de Saúde Estética, o 5º Congresso Internacional de Estetas e Harmonizadores e o Congresso de Nutrição – Nutri in Rio —, o evento reforça a importância de uma estética que vai além da aparência, envolvendo nutrição, autocuidado e tecnologias de ponta. Os congressos têm a participação de médicos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, biomédicos, dentistas e esteticistas.

Ao todo, serão mais de 150 marcas expositoras, 50 workshops e palestrantes nacionais e internacionais, criando um ambiente propício para atualização profissional, networking e geração de negócios.

“O Estética in Rio evoluiu para muito além de uma feira de beleza. Hoje, é uma plataforma que conecta ciência, saúde integrativa, bem-estar e estética. Acreditamos que a beleza verdadeira é resultado de equilíbrio e qualidade de vida”, afirma Fátima Facuri, organizadora do evento.

Destaques

Nova sede: Riocentro, um dos maiores centros de convenções da América Latina, com estrutura moderna e acessível



Riocentro, um dos maiores centros de convenções da América Latina, com estrutura moderna e acessível Facilidade de acesso: transfer gratuito entre a estação Jardim Oceânico do metrô e o Riocentro



transfer gratuito entre a estação Jardim Oceânico do metrô e o Riocentro Programação técnica: palestras, workshops e congressos com foco em harmonização facial, saúde estética, nutrição, gestão e inovação



palestras, workshops e congressos com foco em harmonização facial, saúde estética, nutrição, gestão e inovação Feira de negócios: lançamentos exclusivos em produtos, equipamentos e tecnologias voltadas para clínicas, salões e consultórios

O Estética in Rio 2025 reafirma sua missão de transformar o setor ao promover uma estética que nasce do cuidado integral com o ser humano — corpo, mente e emoções —, e convida os profissionais a conhecerem o que há de mais atual e eficaz em saúde e beleza.

O setor de estética e saúde no Brasil cresceu 16,5% em 2024, movimentando R$ 64,8 milhões. Segundo a Abihpec e a Statista, o mercado de beleza nacional deve atingir a marca de US$ 32 bilhões até 2027, com expectativa de gerar 6,3 milhões de empregos apenas em 2024 — crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior O Brasil já é o 2º maior lançador de produtos de beleza do mundo e ocupa a 4ª posição em consumo, confirmando sua força criativa, econômica e estratégica no cenário global.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Estética in Rio 2025



Data: 28 a 30 de junho



Local: Riocentro – Rio de Janeiro



Site oficial: http://www.esteticainrio.com.br

