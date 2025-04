Nutrologia ajuda a obter resultados estéticos mais naturais

A busca por resultados estéticos mais naturais e duradouros tem impulsionado o setor da beleza nos últimos anos. Segundo levantamento realizado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS na sigla em inglês), o Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza procedimentos estéticos não cirúrgicos (1.196,513), atrás apenas dos Estados Unidos (4.405,599).



De acordo com a Dra. Aline Damasceno, médica Mestre em Saúde, com atuação em procedimentos estéticos e cirúrgicos e pós-graduada em nutrologia, a integração de áreas como a estética e a nutrologia tem se mostrado como uma estratégia eficaz ao harmonizar os procedimentos com a manutenção de um equilíbrio metabólico e uma alimentação adequada, proporcionando melhorias significativas tanto na aparência quanto na qualidade de vida dos pacientes.



“Quando integramos estética à preocupação em obter saúde, temos resultados mais consistentes, que trarão uma durabilidade ao paciente. Uma vez que a nutrologia trabalha a busca de mudanças no estilo de vida, isso permite que o paciente mantenha os resultados obtidos por mais tempo”, avalia a médica, que também lidera duas unidades da Clínica Damasceno em Dracena e São Paulo.



A médica explica ainda que manter um equilíbrio metabólico e alimentação adequada são fatores essenciais nos procedimentos. “Uma dieta rica em nutrientes específicos pode potencializar os efeitos dos tratamentos estéticos, além de acelerar a recuperação e reduzir possíveis complicações. A ingestão adequada de vitaminas e minerais, por exemplo, é fundamental para a saúde da pele, cabelos e unhas”.



Entre os procedimentos não cirúrgicos mais comuns listados na pesquisa da ISAPS, a aplicação de toxina botulínica aparece em primeiro lugar com mais de 517 mil intervenções, também integram a lista os preenchimentos com ácido hialurônico (429 mil) e tratamento contra celulites (41 mil).



Para a médica, o uso de novas tecnologias em lasers, radiofrequência e argoplasma, por exemplo, têm contribuído para procedimentos menos invasivos, permitindo uma recuperação mais rápida e menos agressiva ao paciente. “Todo procedimento estético gera um processo inflamatório, e é na recuperação dessa inflamação que ocorrem as melhorias buscadas”.



“Percebemos que ao associar uma melhor alimentação e mudanças no estilo de vida, esse processo tende a ocorrer de forma mais organizada, otimizando os resultados. É como se, com a nutrologia dentro do processo, o corpo estivesse mais nutrido e mais preparado para passar por esse processo”, acrescenta.



Além dos benefícios físicos, essa abordagem integrada também pode gerar um impacto significativo no bem-estar geral dos pacientes. “É importante que o profissional leve em conta não apenas a queixa do paciente, mas que considere também seu estado metabólico, sua rotina e agressores aos quais é exposto (fumo, álcool, drogas) para que o tratamento possa ser adequado de forma personalizada”, avalia a médica.



Com uma estratégia individualizada e, principalmente, humanizada, a médica aponta a possibilidade de obter resultados mais naturais. “Isso ajuda a melhorar a autoestima do paciente e a gerar uma maior sensação de bem-estar e felicidade por alcançar o objetivo esperado, com o menor risco possível”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://clinicadamasceno.com?