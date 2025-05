Nova era da estética vai do visual ao bem-estar integral

O mercado de estética vive uma transformação constante. Nos últimos anos, o foco deixou de ser apenas correções estéticas para se tornar uma jornada de autocuidado, saúde mental e bem-estar integral. O segmento deve atingir US$ 32 bilhões (R$ 182,02 bilhões) até 2027.



Em 2024, o mercado de beleza no Brasil movimentou cerca de US$ 27 bilhões (R$ 153,58 bilhões), posicionando o país entre os cinco maiores do mundo na área. As informações são da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) e Statista, noticiadas pelo portal do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A mudança no mercado de estética reflete uma demanda por resultados mais naturais, tratamentos menos invasivos e uma abordagem que valoriza a autoestima e a saúde global do paciente, como destacam os especialistas da Clínica Espaço Nova Derma, que chamam a atenção para as novas tendências e como a estética está se reinventando.

A Dra. Karina Burgi, dermatologista clínica, explica que a busca por procedimentos estéticos hoje está ligada a uma visão mais madura e holística do autocuidado. “O paciente não busca mais apagar seus traços, mas sim valorizar o que já tem de forma equilibrada. Há uma demanda crescente por tratamentos que promovam regeneração, prevenção e melhora da qualidade da pele com resultados progressivos e sutis”, revela.

Essa mudança de mentalidade também se reflete no perfil do consumidor, como destaca a fisioterapeuta Dra. Katia Burgi, também especialista em tecnologias e laser: “O paciente moderno pesquisa, questiona e entende sobre ativos e tecnologias. Ele não busca o imediatismo, mas soluções estratégicas, seguras e baseadas em ciência”, articula.

Naturalidade e equilíbrio: as novas prioridades

A busca por resultados naturais tem influenciado os tratamentos mais procurados. O Dr. Kim Knud, médico tricologista e cirurgião capilar, observa: “Os pacientes não querem mais soluções artificiais, mas buscam saúde capilar real, com técnicas que respeitem a fisiologia do couro cabeludo. Exemplo disso, o transplante evoluiu para garantir naturalidade e harmonia com o formato facial”.

Dr. Kim Knud destaca que, na Espaço Nova Derma, essa tendência levou à adoção de novos protocolos e tratamentos, tais como:

Microscopia digital e exames hormonais para diagnóstico personalizado;

Terapias integradas (microagulhamento avançado e LED);

Design fio a fio em transplantes capilares para resultados mais naturais.

Atendimento humanizado e multidisciplinar

Para atender a essa nova demanda, os profissionais da estética estão adotando uma abordagem mais humanizada e integrada. “Não basta dominar a técnica, é preciso entender o momento emocional do paciente. No Espaço Nova Derma, trabalhamos em equipe para oferecer um atendimento completo, aliando dermatologia, tricologia e tecnologia”, reforça a Dra. Karina Burgi.

“A tecnologia só faz sentido quando aplicada com empatia. Buscamos equipamentos menos invasivos, com recuperação rápida, mas queremos que o nosso diferencial esteja no acolhimento e na personalização de cada tratamento”, completa Dra. Katia Burgi.

O futuro da estética: ciência, sensibilidade e propósito

Segundo o Dr. Kim Knud, o Espaço Nova Derma tem se adaptado à nova realidade do segmento de estética investindo em tecnologias avançadas. “Atuamos com protocolos combinados para tratar pele e cabelo de forma integrada, além de atendimento personalizado, com escuta ativa e acompanhamento próximo”, detalha.

Dr. Kim Knud observa que a estética moderna deve unir ciência, técnica refinada e sensibilidade. “O maior resultado é ver o paciente se reconhecer no espelho, não como alguém diferente, mas como uma versão mais saudável e confiante de si mesmo”.

Ele destaca que isso só é possível quando o tratamento é feito com verdade, quando há diálogo entre áreas e quando o bem-estar é colocado acima de qualquer modismo. “A medicina estética tem o poder de impactar a autoestima profundamente, desde que seja conduzida com ética, cuidado e propósito”, finaliza o médico tricologista.

Para mais informações, basta acessar: https://espaconovaderma.com/home/