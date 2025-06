BH recebe 1º fórum metropolitano de saúde integral LGBTQIA+ de Minas Gerais

Abrindo a programação do mês da visibilidade LGBTQIA+, na próxima quarta-feira (4/6), o Mercado da Lagoinha receberá o evento de lançamento do Fórum Metropolitano de Saúde Integral LGBTQIA+ de Minas Gerais, promovido pela aKasulo – Centro de Convivência LGBTQIA+ localizado no Barreiro, em Belo Horizonte. O evento nasce da escuta ativa das demandas da comunidade e da articulação de uma ampla rede de cuidado que vem sendo construída de forma colaborativa entre movimentos sociais, instituições públicas, profissionais da saúde e a própria população LGBTQIA+.

O Fórum tem caráter popular, intermunicipal e interseccional, reunindo pessoas trabalhadoras da saúde, usuárias do SUS, gestoras, coletivos, estudantes e toda pessoa interessada em construir uma saúde integral e inclusiva. A proposta é consolidar um espaço permanente de diálogo, educação em saúde e formulação de políticas públicas com base na escuta, no acolhimento e no respeito à diversidade. O encontro debaterá sobre as práticas integrativas de saúde, sobre o acolhimento adequado nos sistemas de saúde, tratamento adequado a pessoas LGBTQIA+, saúde sexual de pessoas trans, atenção às pessoas com trajetória de rua e/ou pelo sistema prisional.

A programação será dividida em três momentos temáticos:

“Papo, cuidado e beleza”: roda de conversa interseccional sobre saúde, direitos e práticas coletivas de cuidado, em um espaço ambientado como salão de beleza para discutir de modo mais leve, no mesmo sentido em que conhecimentos de tradição oral são trocados entre essa população. Papo sério, mas em meio descontraído.

: diálogo sobre políticas públicas de saúde e controle social à partir da dinâmica do teatro do oprimido. Neste momento, o debate será sobre o que já existe de política , onde e como há espaço para incidência política para efetivar a garantia de direitos e fazer a política sair do papel .

"No corre a gente se cuida": trocas sobre estratégias de redução de danos e sobrevivência da população LGBTQIA+, para compartilhar as trocas que a comunidade tem realizado para fortalecer suas redes de apoio.

O encerramento contará com um momento cultural, celebrando o encontro de saberes e a potência da comunidade LGBTQIA+ e leitura do manifesto convocando o Estado a garantir a integralidade e equidade na políticas públicas de saúde.

O Fórum é continuidade de um processo iniciado no Fórum de Saúde Integral LGBTQIA+ do Barreiro em 2023 e que, desde então, vem costurando parcerias e ações que fortalecem o cuidado em rede. Entre os apoiadores dessa edição, estão o Fundo Positivo, Fundo Positivo LGBTQIA+, Projeto AgPopSUS/Fiocruz, Coletivo Mães pela Liberdade, Prefeitura de Belo Horizonte, BH de Mãos Dadas Contra a AIDS, equipamentos públicos da Regional Barreiro, movimentos sociais e coletivos dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima.

Nos últimos meses, o grupo tem se encontrado presencialmente na aKasulo ou de modo híbrido, para planejar e fortalecer a construção coletiva do Fórum. A construção se iniciou em novembro do ano passado, com encontros preparativos para que o Fórum possa ser construído com caráter popular. Durante o processo houve momentos formativos e com profissionais diversos ligados à saúde.

A aKasulo é uma ONG, então busca formas de financiamento coletivo para realização de suas ações. Além de participar do evento, é possível contribuir com doações via financiamento coletivo, disponibilização de alimentos ou voluntariado.

Serviço

Fórum Metropolitano de Saúde Integral LGBTQIA+ de Minas Gerais

Local: Mercado da Lagoinha - Av. Pres. Antônio Carlos, 821 - Lagoinha

Hoárrio: 14h às 21h

Inscrições: neste link

Instagram: @akasulo