Primeiro seminário de LGBTs de fé é realizado no RJ

O Fundo Positivo, organização sem fins lucrativos que atua como catalisadora de mudanças sociais no Brasil, anuncia o “1º Seminário Nacional LGBTQIA+ de Fé – Diálogo inter-religioso e luta contra os fundamentalismos”, um evento que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, na Biblioteca Parque Estadual, localizada no centro do Rio de Janeiro. Este encontro tem como objetivo central combater a intolerância e promover a conexão entre fé e diversidade.

O seminário reunirá líderes religiosos, estudiosos e ativistas para discutir como a fé pode atuar como uma ponte de acolhimento e respeito à diversidade. O evento oferecerá palestras, grupos de estudo, celebrações inter-religiosas e reflexões sobre como enfrentar o fundamentalismo religioso a partir de uma ética da inclusão.

O seminário contará com a participação nomes como o pastor Henrique Vieira, o médico e ativista Fred Nicácio, a cantora e atriz Valéria Barcellos e a professora e educadora, além de coordenadora LGBTQIAPN+ do Fundo Positivo, Marina Reidel, o ativista, jornalista e coordenador de comunicação do Fundo Positivo, Alexandre Putti, entre outros convidados.

O evento é 100% gratuito, mas as vagas são limitadas. Para participar é necessário preencher o formulário de inscrição no link.

Programação do evento

4 de fevereiro – Abertura e plenárias iniciais

Ato inter-religioso : Uma celebração simbólica com líderes de diversas religiões no Brasil.

: Uma celebração simbólica com líderes de diversas religiões no Brasil. Plenária 1 : “Diálogo inter-religioso e a política da aproximação”.

: “Diálogo inter-religioso e a política da aproximação”. Plenária 2: “O enfrentamento aos fundamentalismos a partir da ética da diversidade”.

5 de fevereiro – Grupos de trabalho

Atividades simultâneas em grupos temáticos:

Grupo 1: Bíblia e diversidade sexual e de gênero.

Grupo 2: Terapias de reversão.

Grupo 3: Fundamentalismos religiosos.

Grupo 4: Intolerância religiosa no Brasil.

6 de fevereiro – Plenária final e lançamento de carta aberta

O evento será encerrado com uma plenária de consolidação, reunindo as discussões dos grupos de trabalho. Durante esta sessão, será lançada uma carta contra o fundamentalismo religioso, que será encaminhada a autoridades, incluindo governadores, deputados, senadores e vereadores de todo o país.

Website: https://fundopositivo.org.br/