A diversidade de gênero e o dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

Antes dado novo, a tradicional Parada do Orgulho LGBTQIA , chegava a reunir milhares de pessoas nas ruas de Belo Horizonte e de outros pontos do Brasil.A primeira Parada do Orgulho LGBTQIA aconteceu em 1970. A data foi criada para fazer referência a revolta de Stonewall , após uma série de invasões da polícia de Nova York a bares, que eram frequentados por pessoas da propria comunidade LGBTQIA , com prisões e repressão das autoridades. Após o acontecimento, houve vários protestos em cidades norte americanas, e no ano seguinte foi organizada a primeira marcha, para fortalecer o movimento contra o preconceito.





Rizza (de roupa verde) virou ativista depois que teve uma conversa franca com a filha sobre sexualidade (foto: Arquivo Pessoal)



Entre os direitos já conquistados pela comunidade LGBTQIA , está a criminalização da LGBTfobia. Os dados estatísticos em relação às mortes e à violência contra a conunidade LGBTQIA são claros, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA , tendo como principais alvos travestis e mulheres trans, segundo dados das instituiçoes que representam a comunidade LGBT.

Na série de entrevistas desta semana, O Fato em Foco traz a reflexão de personagens que estão no centro da questão. Vamos falar sobre a aceitação da própria sexualidade, o enfrentamento das dificuldades relatadas pelos personagens, a ação das famílias e os desafios da comunidade LGBTQIA .





Começamos com o relato de uma mãe: “Sou mãe e tenho uma filha trans”.





Rizza Morais tem 48 anos e é uma mulher de personalidade forte. Ela é casada e teve três filhos. Moradora de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ela conta que se tornou ativista do movimento LGBTQIA , após ajudar a própria filha no processo de aceitação.



Tudo ocorreu quando a mãe leu e comentou uma publicação no Twitter, quando a filha, que ainda não havia passado pelo processo de transição, chegou em casa e houve a conversa que foi determinante na vida da família.





“Eu disse a ela: não precisa chorar. Eu, sua mãe, sempre soube. Seja livre e vá ser feliz”





Os relatos da mãe revelam os momentos de dificuldade que a filha teve para lidar com a própria aceitação, e como a família foi importante. Rizza fala ainda sobre a infância, o preconceito nas ruas e na escola, e a superação.



Ela atualmente é palestrante do movimento LGBTQIA e está se graduando no curso de Psicologia. Diz que pretende atuar junto às Organizações Não Governamentais (ONGs) que oferecem apoio, esclarecimento e formação à comunidade LGBTQIA para participar de um processo de mudanças na sociedade e de abordagem das questões na comunidade escolar.