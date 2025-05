Livro infantil ensina sobre imersão cristalina

O conhecimento sobre os cristais e suas propriedades é a aprendizagem proposta pela dentista terapeuta holística, a mineira Terezitta Fernandes, ao lançar seu primeiro livro infantil “As aventuras de Lupita - A menina que falava com as pedras”. A história apresenta uma simpática e curiosa garotinha que conduz os leitores mirins por incríveis descobertas em suas amizades com as pedras, aprendendo sobre a importância delas com seus atributos terapêuticos e como explorar os encantos da natureza.



A paixão por ensinar crianças a se conectar com a natureza e sua energia também estimulou a especialista holística a criar o curso “Imersão Cristalina (Cristaloterapia)” para adultos e crianças acima de 7 anos. O mini-curso de cristais com meditação, cartas do oráculo e criação da boneca Lupita é inédito e acontecerá durante o sábado (31/5), em um sítio na região da Pampulha com exuberante vegetação, para se aprender como explorar a magia dos cristais de forma prática e intuitiva. Ela destaca que pais e filhos também podem aprender juntos.

Terezitta é amante da natureza e acredita no poder da educação e da conexão com o meio ambiente. Ela conta que a boneca tem um cristal em seu coração e que a oficina nutre a criança interior do adulto e satisfaz os menores participantes.

A lúdica e envolvente aventura de Lupita, em Cristalópolis, ensina sobre as características e virtudes dos cristais. A autora explica que usa a atmosfera de magia envolvendo esses vidros e atividades interativas propostas para estimular a criatividade infantil e promover uma conexão profunda com o mundo natural.

As páginas do livro são ilustradas pela reconhecida ilustradora Lia Maria com o estilo aquarela. Há mais de 30 anos, Terezitta se dedica ao estudo e à prática da cristaloterapia e os projetos da obra e do curso surgiram do uso consciente e intuitivo dos cristais. “Os estudos me ensinaram que cada pedra carrega uma vibração capaz de transformar vidas. Não posso ficar com esse conhecimento somente para mim. O primeiro livro da trilogia das aventuras de Lupita chega para estimular a curiosidade científica com atividades práticas no fim da leitura. Afinal, essa aprendizagem leve e divertida sobre o colorido e magnético poder da cura dessas pedras energéticas também incentiva o hábito de ler, em contraponto a um cotidiano excessivamente digital para crianças”, avalia.

Serviço



Livro: “As aventuras de Lupita - A menina que falava com as pedras”



Autora: Terezitta Fernandes



Terezitta Fernandes Editora: Independente



Independente 64 páginas



Valor: R$ 60



R$ 60 Como comprar: Whatsapp (31) 31 9741-4131

Curso “Imersão Cristalina”



Data: 31 de maio

31 de maio Inscrições: Whatsapp (31) 31 9741-4131

