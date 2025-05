Aprenda a limpar sua aura por meio da meditação

“Quem se entrega à vaidade e não se entrega à meditação, com o tempo invejará aquele que se esforçou na meditação” Textos Budistas

Limpando a aura durante a meditação

Como limpar sua aura absorvendo a luz do sol A energia solar nos faz muito bem e tem propriedades curativas. Não é à-toa que países onde o clima é mais rigoroso, a incidência de certas doenças e transtornos mentais é muito maior do que em países tropicais de clima agradável. Tudo que é denso, corre da luz do sol. A luz solar é um purificador natural. Por isso, quando estamos expostos ao sol, automaticamente estamos sofrendo uma limpeza e um estímulo energético poderoso! Para realizar essa técnica, use a luz solar da manhã para se sentar e meditar. Enquanto sente os raios solares esquentando seu corpo, mentalize que essa luz está purificando toda sua energia, iluminando cada canto escuro da sua alma. Imagine também que a sua aura está cada vez mais brilhante, assim como a luz do solar. Mantenha o pensamento focado na purificação e limpeza, por pelo menos dez minutos.

Purificando as energias através da água Para os dias em que o sol não estiver presente, você pode usar a chuva como ferramenta de purificação . A água é também um dos agentes de limpeza energética mais poderosos que temos na Terra. Já reparou como você se sente muito melhor após tomar um bom banho? É por causa da água. Então, quando estiver chovendo, é hora meditar e usar a água da chuva para limpar a sua aura. Basta você se sentar em um local calmo e tranquilo, e se concentrar no barulho da chuva por alguns instantes. Quando se sentir mais relaxada, imagine que essa água está caindo sobre você e limpando todo o seu campo energético, exatamente quando acontece durante o banho. Só que, nesse caso, a limpeza que está acontecendo não é física, mas sim espiritual.

Para realizar essa técnica, basta se deitar em um local confortável, onde você possa ter um tempo para você sem ser incomodado. Esvazie a mente e relaxe o corpo para começar a técnica. Então, imagine que seu corpo está cheio de luz branca, e, conforme você respira, essa luz vai ficando cada vez mais forte intensa. Quanto mais forte fica essa luz, imagine que tudo que há de escuro em você está igualmente brilhante. Você brilha junto com a luz! Se quiser, pode aproveitar o momento para fazer uma limpeza do ambiente também. Basta expandir essa luz cada vez mais, até que todo o cômodo em que você está também esteja envolvido por essa energia. Você pode realizar esse exercício quantas vezes desejar, mas é importante que permaneça banhado em luz por pelo menos dez minutos. “Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja” Chico Xavier

Sons Purificadores Os sons são poderosíssimos e conseguem penetrar em nossos Os sons são poderosíssimos e conseguem penetrar em nossos chakras . Eles tanto podem acalmar, quanto podem nos encher de energia! Nosso humor também pode alterar quando ouvimos uma música. Já reparou que, quando você está meio para baixo ou irritado e ouve uma música alegre, você sem perceber também fica mais alegre? O contrário também acontece: você está bem, mas de repente uma música muito depressiva pode te deixar triste. Isso é devido às características dos sons e como nosso espírito se afiniza a eles. Então, você pode usar sons relaxantes para ajudar na limpeza da sua aura enquanto você medita! Existem diversas maneiras de usar o som como uma ferramenta de cura. Você pode utilizar taças tibetanas, sinos de vento e taças de cristal para dissolver a negatividade e limpar suas energias. Outra opção é entoar o mantra Om para mudar a energia presa, estagnada ou negativa em sua aura. Basta escolher qual o som que você vai usar, se sentar em um local confortável e começar o processo de relaxamento mental e físico. Quando estiver se sentindo mais calmo, foque sua atenção no som que escolheu e imagine que seu corpo todo vibra quando o som tocar. Vá fazendo esse exercício de sincronizar sua vibração com o som por pelo menos dez minutos.

Limpar sua aura - Cristais Você pode usar Você pode usar cristais para limpar sua aura e tornar a energia do seu campo mais saudável. Cada cristal vibra em uma energia específica, e muitos deles podem ser usados para harmonizar sua vibração e fazer uma limpeza profunda na sua aura. A selenita , por exemplo, é um dos minerais mais poderosos no quesito de limpeza, desbloqueio e energização tanto de ambientes, pessoas e até mesmo de outros cristais. Por isso, é muito eficiente na limpeza do campo áurico. Outra pedra muito eficaz para limpeza é a turmalina negra. Ela é, por excelência, uma pedra de proteção capaz de absorver e dissipar todos os tipos de energia negativa, mesmo aquelas direcionadas propositalmente por magia negra ou sentimentos ruins como inveja e ódio. Ela tem a incrível capacidade de captar a energia da atmosfera e emitir essa energia em todas as direções, purificando também objetos, ambientes e até mesmo líquidos. Para fazer o exercício de limpeza com cristais, basta se sentar em um local calmo e tranquilo, colocar o cristal próximo de você e começar o relaxamento do corpo e esvaziamento da mente através da respiração profunda. Dez minutos é tempo suficiente, mas você pode aproveitar as energias dos cristais por quanto tempo quiser.

Como fortificar sua aura?

Vigie suas emoções Uma das coisas que mais enfraquece a nossa aura e nos alinha com frequências vibratórias mais densas, são as nossas próprias emoções. Não devemos negá-las, mas sim usá-las para compreender melhor nossas fraquezas e conseguir alterar esses padrões. Por isso, tome cuidado com sentimentos constantes de ciúme, raiva, ódio ou inveja, pois estes podem atuar negativamente sobre o equilíbrio do seu campo energético.

Como limpar sua aura - Combata o estresse Essa dica é a mais difícil de colocar em prática, pois a vida moderna nos coloca tanta pressão sobre os ombros que é difícil não enfrentar fases de estresse. Temos cada vez mais atividades, menos tempo e mais cobranças e é natural que em certos momentos a exaustão nos tire a paz. No entanto, o estresse é terrível para a nossa saúde física, mental e espiritual. Ele nos adoece das mais variadas formas e abrevia a nossa vida. E, quando estamos estressados, a nossa aura fica realmente muito enfraquecida. Por isso, é necessário combater o stress e buscar ajuda sempre que for preciso. Exercícios físicos e de relaxamento como a meditação são caminhos que produzem os resultados mais efetivos e permanentes.

Faça caminhadas ao ar livre As caminhadas são uma ótima prática. Primeiro porque elas contam como exercício físico, logo, ajudam a combater o estresse, a ansiedade e outros males modernos. Mas, além disso, quando caminhamos estamos oxigenando nosso organismo e fazendo uma troca de energias com a natureza. Isso por si só já é suficiente para nos refazer e restabelecer o equilíbrio da nossa aura. Se possível, caminhe pela manhã por pelo menos 20 minutos.

Como limpar sua aura - Procure a alegria Na vida, existem coisas que têm o poder de despertar a nossa alegria e mexer com os nossos chakras superiores. Encontrar amigos, viajar, ler um bom livro, exercer um hobby, enfim, são muitas coisas que nos proporcionam prazer e alegria . E, quanto mais tempo passamos nessa energia, mais a nossa vibração fica equilibrada e saudável. Como resultado, você vai ter uma aura limpa e fortificada! "É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe" Vinicius de Moraes

Banho de sal grosso O sal grosso é perfeito para realizar limpezas energéticas. Ele leva mesmo embora tudo que é negativo e denso, que está pendurado em nossa aura, seja uma emanação nossa ou algo que veio do ambiente. Usar o sal grosso vai deixar sua aura limpinha e forte novamente! Uma vez por mês é mais que suficiente.

Como limpar sua aura - Pratique orações Quando rezamos, ativamos áreas do nosso cérebro que só são ativadas quando realizamos atividades relacionadas com a fé. E essa comunicação com o mundo espiritual vai fortalecer não só a sua aura, mas também todo seu universo emocional e intensificar sua mediunidade. Quando rezamos, a nossa aura se expande! Além disso, quando oramos atraímos para perto de nós os nossos amigos espirituais, que aproveitam esse momento de conexão para nos libertar das energias densas e confortar o nosso espírito. “A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora” Soren Kierkegaard

Faça práticas de respiração A respiração correta é uma das formas de atingir a iluminação. O oxigênio quando entra em nosso organismo, ele vem carregado de prana, ou energia vital, que é o que alimenta de fato nosso espírito. E todos os benefícios da respiração correta com certeza vão refletir na sua aura.

