Existem cristais para cada fase do relacionamento. Conheça os seus!

Acredita-se que os cristais servem como um lembrete material de suas intenções internas, e podem ajudar a nos manter centrados e balanceados — o que pode ser muito benéfico nos relacionamentos. Conheça os cristais para cada fase do relacionamento. Não existe regra. Trabalhar com cristais é um processo intuitivo onde a energia e a vibração é quem comanda. Se você precisa encarar uma conversa delicada com o parceiro, por exemplo, ou quer amenizar o nervosismo para que o diálogo não acabe em briga, uma solução é usar um pingente de quartzo-rosa , ou ter esse cristal próximo ao seu coração. São pequenos truques, canalizações sutis que fazem toda a diferença sobre a nossa energia, a energia do ambiente e da pessoa amada. Veja como você pode conseguir resultados incríveis com a utilização correta dos cristais.Assim que você encontrar os cristais certos para você, limpe-os em água corrente e energize-os sob a luz do Sol, da Lua ou enterrando-os por 24h em solo limpo. Em seguida, chega a hora de programá-los. Utilizando qualquer que seja o seu sistema de crenças, segure o cristal em sua mão de poder (a que você escreve) e dê a ele uma tarefa. Você pode dizer algo como:Essa programação deve funcionar para que no minuto em que você olhar para aquele cristal, você se lembre daquilo que deseja que ele a ajude. E é bom lembrar que isso não significa que em um ou dois dias usando o cristal, o amor da sua vida vai bater à porta. Mas algo muito importante irá acontecer. Uma vez que você usa determinado cristal, estará mais aberta a atrair alguém, a sair para um encontro ou até mesmo a dedicar mais tempo a si mesma. Os cristais podem ser usados durante as mais diversas fases do relacionamento, atuando como uma ferramenta para te ajudar a lembrar de se conectar com algo que deseja manifestar. Os cristais podem sim mudar a sua vida — e qualidade da sua relação com parceiro —, você só precisa acreditar e utilizá-los corretamente.Para quem está procurando “A” pessoa certa, ou apenas sua próxima aventura, o quartzo rosa deve ajudar a atrair um parceiro. Esse é um cristal conhecido como Guru do Amor, e tem a capacidade de abrir seu coração a todo tipo de amor que precisar — pode ser o amor-próprio, familiar, de amigos, pela humanidade ou, claro, o amor romântico. Como fluxo de compaixão, felicidade, perdão e paz, sua energia pulsa através de você, te ajudando a segurar a barra e se livrar de emoções tóxicas. Com esse sentimento de libertação, seu espírito pode finalmente se ver livre de toda a negatividade e padrões mesquinhos. Para as mulheres, o quartzo rosa é o cristal ideal para usar em um encontro, pode exemplo. Você pode colocá-lo dentro do sutiã ou utilizar em um pingente, ou outro acessório próximo ao corpo. Para os homens, a pedra indicada é a malaquita Após encontrar um parceiro, chega o momento de fortalecer esse relacionamento. Combinar uma ametista ou safira azul a um cristal de quartzo rosa dentro do quarto ajudará a estreitar os laços entre vocês. A safira azul tem a reputação de ser uma pedra da fidelidade, então mantenha um exemplar dela na sua mesa de cabeceira, e mantenha a traição longe do seu relacionamento. Já a ametista proporciona uma ponte entre mente, corpo e espírito, que incentiva a força interior e a paz. Coloque cristais de ametista no seu quarto para ajudar a harmonizar os pensamentos e a intuição, e permita-se sonhar com otimismo e pragmatismo.Para aqueles casais que estão passando por períodos constantes de brigas ou enfrentam uma certa “esfriada” no relacionamento, a obsidiana arco-íris é a pedra ideal para resolver a situação. Esse cristal é caracterizado pela sua aparência escura de vidro vulcânico, mas quando você a olha mais de perto, um espectro de cores é revelado em seu interior. Quando você está passando por uma fase difícil do relacionamento, sentimentos são feridos e coisas inadequadas são ditas. Mas quando você coloca uma obsidiana arco-íris sobre o seu coração, com o lado colorido voltado para baixo, isso ajuda a limpar toda a dor e a energia das coisas que precisam ser perdoadas ou que devem ser colocadas na mesa. Se você estiver sofrendo com qualquer outra dor emocional, como mágoa, luto, tristeza ou traumas, pode confiar na obsidiana arco-íris como sua aliada. Quando você se conecta ao cristal, ele aumenta sua capacidade de compreensão e compaixão à medida que você atravessa suas camadas de sofrimento. Pode parecer difícil, mas esse é um processo necessário. Esse cristal permite que você faça uma viagem através de tudo o que é feio e desconfortável para trazer à tona as respostas que você procura para superar essa situação com luz e amor.Quando vocês dois estiverem prontos para se tornarem três, a Pedra da Lua ajudará o casal do processo. Ela é conhecida pelo seu aspecto feminino, e atua ajudando as mulheres a se reconectarem com sua própria energia. Além disso, a fertilidade é outra característica da Pedra da Lua. Procure decorar o quarto do casal com alguns cristais bem bonitos, ou até mesmo utilizar brincos ou pingentes com a pedra da Lua durante jantares românticos ou nos momentos mais íntimos.As crises sexuais podem ser tão comuns quanto as emocionais. Saia desse ciclo de frieza e desinteresse com a ajuda da Pedra do Sol . Quando esse cristal é combinado com outras pedras de fogo como a Granada ou a Cornalina , elas trabalham em conjunto como pedras revitalizantes da paixão, proporcionando um aumento natural da libido feminina. Isoladamente, a Cornalina acende o fogo interior e permite que a sua autoconfiança brilhe. O cristal vibra com uma energia estimulante, capaz de infundir mais vitalidade no seu chakra sacral e estimular a criatividade. Deixe a paixão fluir!