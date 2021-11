Bolsonaro e uma coleção de generais e a terapia holística

(foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

“Juramos dar a vida à Pátria e este juramento está muito vivo. Não ousem roubar nossa liberdade, estamos prontos para defendê-la. Nós militares respeitamos a nossa Constituição”. Quem jurou foi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na formatura de 391 cadetes do 4º ano da Turma Dona Rosa da Fonseca na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Pela primeira vez, em 210 anos, serão formadas 23 mulheres, 13 da Intendência e 10 do Material Bélico. Elas agora são Aspirantes a Oficial.





“Em momentos difíceis à frente da Presidência, vejo o que passei aqui, na Academia Militar das Agulhas Negras, e me conforto dizendo que aqui foi mais difícil. Quem passa por aqui sabe o que são essas dificuldades”. O presidente é egresso da Aman, onde se formou em 1977.









E tem condenação. Calma, nada a ver com os militares. É que a juíza Fabrícia Ferreira de Freitas, da 23ª Vara Cível de Fortaleza, condenou o ex–presidente do Senado Federal Eunício de Oliveira (MDB) a indenizar o ex–ministro Ciro Gomes (PSD) em R$ 50 mil por ter chamado o pré–candidato à Presidência da República “de batedor de carteira”, “sem escrúpulos” e “cooptador de partido”. Óbvio que o ex-senador peemedebista, certamente, deve recorrer.





Melhor mudar de assunto. O Senado Federal foi iluminado de verde neste fim de semana em homenagem aos terapeutas holísticos. De acordo com entidades vinculadas à categoria, a terapia holística busca melhorar a qualidade de vida das pessoas ao proporcionar bem-estar mental e, em alguns casos espirituais.





Algumas das técnicas mais conhecidas desse tipo de terapia são: ioga, reiki, tai-chi-chuan, acupuntura, aromaterapia, fitoterapia, cromoterapia e ainda a cristaloterapia, que é o nome que se dá ao uso terapêutico dos cristais. Tem mesmo isso. Será que os senadores chegaram a prestar atenção?





Resposta rápida: pode servir como uma luva nesta última notícia. Dois casos da nova variante ômicron do coronavírus foram detectados no estado da Bavária, no Sul da Alemanha. Na Itália, um caso da variante Ômicron também foi diagnosticado. As duas pessoas infectadas entraram na Alemanha no aeroporto de Munique em 24 de novembro, antes que a Alemanha designasse a África do Sul área de variante do vírus e agora estão isoladas. FIM!





Lira no sábado

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ressaltou, ontem, isso mesmo, em pleno sábado, que a Câmara estará pronta para responder, se houver necessidade de adotar mais ações de enfrentamento da nova variante do coronavírus da COVID–19. Desta vez é a chamada ômicron. “Seguiremos acompanhando os desdobramentos” alertou por meio de suas redes sociais na internet. E declarou em alto e bom som: “Decisão, agilidade e cuidado com o Brasil. Já somos referência em vacinação, porque o Brasil já entendeu que este é o único caminho”.





O asteroide

A Nasa diz que “não se sabe de um asteroide que represente um risco de impacto na Terra nos próximos 100 anos”. Do que se sabe, o asteroide mais perigoso é o 2009FD. Ele tem 0,2% de chance de atingir a Terra em 2185. Mas os especialistas são cautelosos. Nada de ficção científica. Uma missão da Nasa será lançada na madrugada de hoje rumo a um asteroide ao espaço. Com cerca de 620 quilos e 19 metros de diâmetro, a nave será lançada em um foguete da Space X, o Falcon 9, direto da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia.



Biomassas

O Brasil conta com um Programa Nacional de Bioquerosene para estimular o uso deste combustível sustentável pelas empresas aéreas brasileiras. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o combustível pode ser produzido por diversos processos e matérias primas, como biomassas de origem vegetal de espécies como macaúba e pinhão-manso. O fato é que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sancionou, na sexta-feira, a proposta aprovada pelo Senado em 2017 e confirmada pela Câmara dos Deputados em setembro deste ano.





Só 173 anos...

“Embora este relator, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski reconheça a gravidade dos crimes cometidos por Roger Abdelmassih, faz–se necessário, considerada a situação conflitante entre relatórios médicos constantes dos autos, a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para, uma vez mais, determinar a internação imediata do ora paciente no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo”. O que interessa mais é que Abdelmassih cumpre pena de mais de 173 anos de prisão pelo estupro de pacientes. Lembra dele?





Autor mineiro



(foto: Antonio Augusto/Camara dos Deputados)

A proposta, que será votada em primeiro turno, está na pauta da sessão do Plenário marcada para às 13h55. O total de incentivos ao setor deve chegar a pelo menos R$ 6,5 bilhões até o fim deste ano. A Câmara dos Deputados deve votar, provavelmente na terça-feira agora, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que mantém os incentivos tributários para empresas de tecnologia da informação e comunicação e semicondutores, entre outros. Como tudo de importante na política nacional, o autor é o deputado federal Rodrigo de Castro (PSDB-MG).A proposta, que será votada em primeiro turno, está na pauta da sessão do Plenário marcada para às 13h55. O total de incentivos ao setor deve chegar a pelo menos R$ 6,5 bilhões até o fim deste ano.





Pinga-fogo





Debater o rateio, para as redes estadual e municipais de ensino, de R$ 1,8 bilhão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), disponíveis para o Governo de Minas e ainda não executados.



(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Com essa finalidade, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa (ALMG). O debate foi requerido pela deputada Beatriz Cerqueira (PT). Ela ressaltou que a Educação tem a terceira pior remuneração. O piso é de R$ 2.309,84.





O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (DEM-AL), indicou a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) para relatar a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF).





A senadora do Maranhão, Eliziane Gama ressaltou que “como relatora, vou me pautar por informações e também pela boa técnica legislativa e sem qualquer preconceito político, ideológico e muito menos religioso”.





Há expectativas de que Mendonça compareça dia 30 à comissão. Afinal é o Dia do Evangélico. FIM!