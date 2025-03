10 cristais essenciais para purificar e proteger a sua casa

As pedras e cristais que vão proteger sua casa

Cristais para Proteger a Casa - Hematita A bela Hematita finaliza nossa lista com a dissolução e neutralização das vibrações negativas. Seu uso no ambiente desintegra as más energias. E por carregar dentro de si uma forte energia Yang, ajuda a aumentar a força e a autoconfiança dos moradores. As vibrações dessa pedra nos ajudam a superar medos e inseguranças. Então se você se sente desprotegido dentro de casa, ou ao precisar sair dela, a Hematita pode te ajudar a lidar com isso. Deixe uma pedra de tamanho maior exposta em local fixo em um cômodo mais central da sua cada.

Como você se sente dentro de casa? E quando precisa sair, acha que seu lar está seguro? Nos dias de hoje pode ser difícil esfriar a cabeça mesmo em meio a trancas, cadeados e grades de segurança. Mas saiba que você pode contar com a energia dospara afastar vibrações negativas , atrair prosperidade e proteger sua casa de más intenções.Mesmo que você não passe a maior parte do seu dia dentro de casa , é para lá que retorna após um dia exaustivo. Sua casa é seu refúgio e precisa realmente funcionar como um espaço de proteção e luz. Por isso é importante trabalhar seu campo energético pessoal, o das pessoas que vivem com você e do ambiente como um todo. Por meio dos cristais certos, você conseguirá purificar as energias e proteger a sua casa de ataques espirituais , de inveja mau-olhado e intenções maléficas. Para que essas energias de proteção possam circular pela sua casa, você pode espalhar seus cristais favoritos pelos cômodos onde há um maior fluxo de pessoas. Seu quarto também merece atenção. Para evitar que energias e forças negativas entrem na sua casa, escolha algumas pedras de proteção para ficarem próximas à porta de entrada. A seguir, confira 10 cristais que prometem elevar a energia do seu lar e te proteger do mal.