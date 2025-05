Maio Roxo: 5 sintomas simples que ajudam a identificar miomas

Maio é o mês de conscientização sobre os miomas, em uma campanha chamada Maio Roxo. Apesar de ser comum e, na maioria das vezes, benigno, o mioma também pode comprometer a qualidade de vida e a fertilidade quando não identificado e tratado corretamente.

De acordo com o ginecologista Alexandre Silva e Silva, o diagnóstico precoce é a principal arma para evitar complicações maiores na saúde da mulher. “Muitas mulheres convivem com sintomas por meses, ou até anos em alguns casos, sem saber que são sinais de miomas. Mas quanto antes a condição for reconhecida, mais simples e menos invasivo pode ser o tratamento.”

O médico lista cinco sinais de alerta que, muitas vezes, são ignorados:

Menstruação intensa ou prolongada



Sangramentos muito volumosos ou ciclos menstruais mais longos do que o habitual podem ser um indicativo importante. “Esse é um dos sintomas mais frequentes, muitas pacientes acabam normalizando esse sangramento, mas ele pode ser um sinal claro de mioma”, explica Alexandre.

Cólicas menstruais mais fortes



A dor intensa durante a menstruação, especialmente se for progressiva e diferente do padrão habitual, também pode estar associada à presença de miomas.

Sensação de inchaço ou pressão no abdômen



Quando os miomas crescem, podem causar desconforto, sensação de peso ou inchaço na região pélvica e abdominal. Em alguns casos, a mulher nota até um aumento no volume da barriga.

Vontade frequente de urinar



Miomas de tamanhos maiores podem pressionar a bexiga, o que causa um aumento da frequência urinária da paciente. “É um sintoma que costuma ser confundido com infecção urinária, mas se não há dor ao urinar, é importante investigar outras causas”, orienta.

Dificuldade para engravidar



Apesar de nem todos os miomas causem infertilidade, em alguns casos eles podem interferir na implantação do embrião ou dificultar a gestação, por isso, é importante fazer uma avaliação completa em casos de tentativas frustradas de engravidar.

Prevenção começa com informação



O ginecologista reforça que nem todo mioma precisa de tratamento imediato, mas mesmo nesses casos a identificação precoce e o acompanhamento profissional é fundamental para evitar que ele afete a saúde da mulher.

