Mulher investiga mioma e descobre gravidez de quadrigêmeos

438

Marjorie Lino, de 35 anos, deu à luz a quadrigêmeos em um parto na Maternidade Eugênia Pinheiro, em Fortaleza, Ceará. (foto: Divulgação/Hapvida ) Marjorie Lino, de 35 anos, deu à luz a quadrigêmeos em um parto na Maternidade Eugênia Pinheiro, em Fortaleza, Ceará. O parto aconteceu na última terça-feira (13/6) e contou com mais de 15 profissionais, para garantir a segurança da mãe e dos bebês.





Mas a gestação não foi planejada e muito menos anunciada. Marjorie recebeu a notícias surpresa da gestação múltipla durante uma consulta inicialmente agendada para investigar um mioma. Ao realizar os exames, descobriu que estava grávida de quatro bebês: Ana Mariah, Ana Mariana, Miguel e Davi.





A família agora se prepara para os desafios e as alegrias de criar a filha mais velha, Ana Marjorie, de 3 anos, e os quadrigêmeos.





De acordo com a nota divulgada pelo Hospital Hapvida, a diretora médica corporativa, Denise Cordeiro, explicou os procedimentos da equipe. "Para garantir a realização desse sonho, a paciente realizou pré-natal de alto risco com suporte de especialistas em medicina fetal. E, desde a sua chegada no hospital, foi realizado acompanhamento do bem-estar dos bebês com exames de ultrassonografia, cardiotocografia e ausculta fetal periódica com uso do equipamento do Detector de Frequência Cardíaca Fetal".