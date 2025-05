Casos de hepatite aumentam mais de 2.000% em um ano em Belo Horizonte

Nesta segunda-feira (19/5), é o Dia Mundial de Combate à Hepatite, data que chama a atenção para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das hepatites virais, um grupo de doenças que afetam o fígado e, muitas vezes, evoluem de forma assintomática.

Segundo dados do Ministério da Saúde, as infecções por hepatites têm um impacto expressivo na saúde pública, sendo responsáveis por cerca de 1,4 milhão de mortes anuais em todo o mundo. Os óbitos decorrem tanto de infecções agudas quanto de complicações crônicas, como cirrose e câncer hepático.

Em Belo Horizonte, a Prefeitura anunciou a ampliação da vacinação contra a hepatite A após registrar 73 casos da doença apenas no primeiro trimestre de 2025. O número de notificações saltou de 8 em 2023 para 176 em 2024 — um aumento de mais de 2.000%.

Leandro Curi, infectologista do Hospital Semper, explica que, embora os tipos mais comuns de hepatite sejam causados por vírus, a inflamação do fígado também pode ter outras origens, como bactérias, protozoários ou agentes não biológicos, como medicamentos, substâncias químicas e doenças autoimunes. Por isso, o termo “hepatite” é amplo e se refere, de forma geral, à inflamação do fígado.

Entre os tipos mais comuns de hepatite, ele afirma que os mais frequentes são causados por vírus, especialmente os responsáveis pelas hepatites A, B, C, D e E. No entanto, outros vírus, como o citomegalovírus e o vírus da mononucleose, também podem causar hepatite.



"A hepatite viral pode ser transmitida por diferentes vias. Os vírus B e C, por exemplo, têm transmissão parenteral, ou seja, pelo contato com sangue contaminado. Isso pode ocorrer por meio de relações sexuais, transfusões sanguíneas, lesões ou procedimentos cirúrgicos e odontológicos realizados com instrumentos não devidamente esterilizados. Já a hepatite A é transmitida por via fecal-oral, ou seja, o contágio ocorre quando a pessoa ingere o vírus por meio de alimentos ou água contaminados com fezes", completa.

Segundo Leandro, as hepatites podem ser agudas, com sintomas repentinos, ou crônicas, com evolução silenciosa. “A hepatite A geralmente possui sintomas como febre, mal-estar, icterícia, urina escura e fezes claras, com recuperação completa em poucas semanas. Já as hepatites B e C são silenciosas por anos na maioria dos casos e raramente podem levar a complicações graves, como cirrose e câncer de fígado. A hepatite C pode ser tratada com antivirais eficazes, enquanto a hepatite B pode ser controlada, mas não sempre curada. Em casos raros, a hepatite A pode evoluir para formas graves, necessitando de transplante de fígado”, alerta.

O infectologista destaca a importância da prevenção das hepatites, enfatizando medidas essenciais para evitar o contágio. “Para a hepatite A, a vacinação está no calendário infantil e é indicada para grupos de risco, como imunossuprimidos. Além disso, é fundamental ferver a água, higienizar os alimentos, garantir o saneamento básico e manter a higiene. Já para as hepatites B e C, é crucial a vacinação contra hepatite B e o uso de preservativos. Evitar o compartilhamento de agulhas, seringas e canudos, fazer tatuagens e piercings em locais seguros e controlar os bancos de sangue também são medidas importantes. Além disso, exames regulares de sangue ajudam no diagnóstico precoce e no controle das infecções”, diz.

