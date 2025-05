Herpes-zóster: Mônica Martelli e Ingrid Guimarães estrelam campanha

Em abril de 2025, A GSK lançou uma campanha de conscientização sobre o herpes-zoster estrelada por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães. Idealizada pelas agências InPress Porter Novelli e Publicis Brasil, a ação tem o objetivo de alertar o público sobre a proximidade e as consequências limitantes desta doença, que é causada pela reativação do vírus da catapora, o varicela zoster. Mais de 90% dos adultos brasileiros podem estar infectados com esse vírus, que tem a maior possibilidade de ser reativado com o avanço da idade.

Por meio de uma série de conteúdos em vídeos para redes sociais, a dupla MonIngrid protagoniza histórias bem-humoradas para explorar as mensagens-chave da campanha. A primeira ação é a websérie “De Carona”, na qual elas recebem uma pessoa para um bate-papo no carro. O primeiro convidado foi o ator Marcelo Faria, que já manifestou herpes zoster. O médico Drauzio Varella e a atriz Edvana Carvalho também participam da ação. Tendo as atrizes como embaixadoras, a GSK visa potencializar a comunicação de forma leve e criar conexão com mulheres.

“Queremos chamar a atenção das pessoas para a importância de conversar com o médico sobre como se prevenir contra o herpes zoster, também conhecido como cobreiro. Hoje em dia, quem tem mais de 50 anos segue levando uma vida ativa, cheia de compromissos e momentos importantes. E ninguém quer parar sua rotina por causa de uma doença que pode ser dolorosa e inesperada. Por isso, a GSK tem o compromisso de levar informações confiáveis para que o público busque o melhor caminho para cuidar da sua saúde.” comenta Rodrigo Favoni, Head de Vacinas da GSK Brasil.

A campanha conta também com a participação de criadores de conteúdo que tiveram herpes zoster. Eles compartilharão suas experiências pessoais com a doença, reforçando a intensidade dos sintomas e da dor, e profissionais de saúde irão criar uma base sólida e confiável para as mensagens de sustentação da campanha.

"Mônica Martelli, Ingrid Guimarães e Drauzio Varella têm a capacidade de compartilhar informações com naturalidade e leveza. Além deles, a campanha também contará com influenciadores que tiveram herpes Zoster para que contribuam com suas experiências ao longo do ano. Esse é o poder da influência positiva: transformar informações relevantes em conversas e, a partir delas, ampliar a conscientização sobre temas importantes para a sociedade", comenta Marcelo Cia, Diretor de Marketing de Influência na InPress Porter Novelli.

“Do ponto de vista criativo, usamos a interação natural da Mônica e da Ingrid para evidenciar um dado impactante da doença: estima-se que 1 em cada 3 pessoas pode vir a manifestar o herpes zoster. Nesse sentido, a dupla aparece em situações cotidianas - seja trabalho, academia ou cinema - sempre na “companhia” de um terceiro personagem que nunca está presente, pois teve sua vida praticamente paralisada pela doença”, explica Augusto Coelho, Diretor de Criação da Publicis.

Há ainda um braço offline da campanha, o “Sala de Espera”. Na ativação, médicos do squad da GSK receberão todo o setup para hospedarem a ação em seus consultórios, que tem como objetivo aproximar os pacientes da doença. Os médicos serão convidados a criar conteúdos ambientados nesse cenário, reforçando e ampliando a conversa sobre o herpes zoster, de forma que a sala de espera física também se desdobre em conteúdos digitais.

