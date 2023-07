Quem já teve catapora pode contrair herpes zoster

699

Vírus varicela-zopster causa catapora e herpes zoster (foto: Pixabay )

Em tempos muito antigos, para entrar na Europa era preciso levar atestado médico provando que o viajante não tinha doenças de pele. Havia o herpes zoster, conhecido como “cobreiro”, causado pelo vírus varicela-zoster, também responsável pela catapora.



LEIA MAIS 04:00 - 20/07/2023 Fuja das varizes, adotando hábitos que ajudam a prevenir o problema

04:00 - 19/07/2023 Mastectomia está entre as cirurgias mais procuradas por homens transgênero

04:00 - 18/07/2023 Tirou as roupas de inverno do armário? Veja dicas para recuperá-las Em tempos muito antigos, para entrar na Europa era preciso levar atestado médico provando que o viajante não tinha doenças de pele. Havia o herpes zoster, conhecido como “cobreiro”, causado pelo vírus varicela-zoster, também responsável pela catapora.Ele pode ficar latente no organismo durante toda a vida e vir a se manifestar em um momento de queda de imunidade, principalmente em pessoas com mais de 50 anos ou imunossuprimidas.









Fuja das varizes, adotando hábitos que ajudam a prevenir o problema Em certa altura de minha vida, o exame de sangue que fiz demonstrou que eu tinha o vírus – que felizmente não se manifestou. Estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA aponta que um a cada três adultos poderá desenvolver a doença.





O infectologista Jessé Reis Alves, gerente médico de vacinas da GSK, diz que a principal queixa dos pacientes é a dor. “As sensações de agulhadas, queimação, pontadas e dormência podem impactar o cotidiano com a família, o trabalho e a convivência social. Em alguns casos, o herpes zoster pode evoluir para a neuralgia pós-herpética, dor crônica que dura pelo menos 90 dias e requer tratamento específico”, explica o especialista.





Veja a seguir dúvidas comuns sobre esta doença e o vírus que a causa:





Quem teve catapora pode estar infectado com o vírus causador do herpes zoster?





Verdade. O herpes zoster é uma doença causada pela reativação do vírus varicela-zoster, o mesmo que causa a catapora. Conforme envelhecemos, nosso sistema imune naturalmente enfraquece, o que pode permitir a reativação do vírus, causando o herpes zoster.





Herpes zoster é reconhecida pela dor?





Verdade. Um dos sintomas mais característicos é a dor provocada pelas lesões. Elas podem surgir em qualquer lugar do corpo, mas costumam aparecer no tórax, barriga ou face.



Há sensação de queimadura ou dor latejante, cortante, penetrante. Os sintomas mais comuns são dores intensas, formigamento/agulhadas, ardor e coceira locais, além da erupção com pequenas bolhas agrupadas sobre a pele. Podem surgir febre, dor de cabeça e mal-estar.





É possível prever quando o herpes zoster se manifestará?





Mito. Quem já teve catapora e tem mais de 50 anos fica mais vulnerável devido ao declínio da função do sistema imunológico, assim como os pacientes imunossuprimidos.



Porém, é imprevisível o momento em que o vírus irá se manifestar. Dados do CDC estadunidense mostram que cerca de 99,5% da população acima de 40 anos carrega o vírus varicela-zoster e estão sob risco de reativação em circunstâncias de queda de imunidade.





Herpes zoster pode levar a complicações?





Verdade. A neuralgia pós-herpética é a complicação mais comum, que pode afetar até 30% dos pacientes com a doença. Nesse caso, a dor persiste por mais de 90 dias na área onde a erupção ocorreu e pode durar anos.



O risco de neuralgia aumenta com a idade. Pessoas com sistema imunológico comprometido ou suprimido também são mais propensas a ter complicações mais graves e duradouras.



Outras complicações são sequelas oculares temporárias ou persistentes (crônicas) em pacientes com herpes zoster oftálmico, incluindo perda de visão; superinfecção bacteriana das lesões; paralisia de nervos cranianos e periféricos; e envolvimento visceral, como meningoencefalite, pneumonite, hepatite e necrose retiniana aguda.





Os casos do herpes zoster aumentaram durante a pandemia?





Verdade. Há evidências de que isso ocorreu em vários países, incluindo o Brasil. Estudo da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) revelou aumento de 35,4% nos casos notificados do herpes zoster durante a pandemia, comparado com o intervalo pré-pandemia.



Outra pesquisa, realizada com adultos com 50 anos ou mais nos EUA que tiveram COVID-19, apresentou o risco aumentado de 15% de desenvolver herpes zoster. Pacientes hospitalizados por COVID-19 tiveram 21% mais chances de desenvolver o herpes zoster





A herpes simples e a herpes zoster são a mesma doença?





Mito. São diferentes, com causas, tratamentos e sintomas bem distintos. O herpes zoster é causado pelo vírus varicela-zoster. Já o herpes simples é infecção causada por um outro vírus, o herpes simplex vírus.



O contato com ele ocorre geralmente na infância, mas, muitas vezes, a doença não se manifesta nesta época. O vírus atravessa a pele e as mucosas, percorrendo um nervo, se instalando no organismo de forma inativa, até que venha a ser reativado em algum momento.