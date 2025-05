Entenda o que é abscesso que afetou Rodrigo Hilbert após queda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi após uma queda na maior maratona de moutain bike do mundo, na Cidade do Cabo, na África do Sul, que o ator Rodrigo Hilbert, 45, precisou passar por uma cirurgia. Ele gravava uma reportagem especial para o Esporte Espetacular (Globo).

Hilbert caiu no segundo dia de prova e bateu o bumbum, mas continuou pedalando. Após alguns dias, porém, ele começou a sentir dores fortes e precisou ser atendido. Ele recebeu o diagnóstico de um abscesso no local da queda e teve de ser submetido a uma cirurgia às pressas.

Conforme explicação de Caio Focássio, cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, abscesso é o acúmulo de pus (exsudato purulento) em uma região do corpo, resultado de uma infecção local.

"Quando ocorre na pele ou no tecido subcutâneo, a área afetada costuma apresentar vermelhidão (hiperemia), inchaço, dor e, em casos mais graves, pode haver febre", comenta o especialista.

Segundo ele, o tratamento geralmente envolve drenagem cirúrgica e uso de antibióticos. "Quando a drenagem é realizada corretamente e o organismo responde bem à medicação, a recuperação costuma ser rápida", afirma.

Segundo a Globo, Rodrigo já está no Brasil e se recupera bem. O apresentador é casado com Fernanda Lima, 47, com quem tem três filhos.