Lady Gaga: 6 dicas para curtir o show sem colocar sua saúde em risco

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A espera está quase no fim. Amanhã (3/4), Lady Gaga sobe ao palco montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para o aguardadíssimo show "Mayhem on the Beach". O evento promete ser histórico, e também uma verdadeira maratona para os fãs. Com altas temperaturas, sol a pino, som potente, aglomerações e longas horas em pé, o desafio é não só chegar perto da grade, mas também sobreviver ao dia com saúde e disposição. Por isso, médicos de diferentes especialidades reuniram dicas para aproveitar a experiência com segurança, antes, durante e depois do espetáculo.

1. Antes de tudo, descanse

A nutróloga Marcella Garcez, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), recomenda uma boa noite de sono na véspera. Parece simples, mas descansar bem é essencial para enfrentar um dia cheio de estímulos físicos e emocionais. “Evite comidas gordurosas, mas também não pule refeições. Um café da manhã reforçado, com frutas, ovos, cereais e iogurte, ajuda a manter o nível de energia ao longo do dia”, orienta.

2. Calçados e alimentação fazem toda a diferença

Para quem quer garantir um lugar próximo ao palco, é preciso se preparar para passar muitas horas em pé. A cirurgiã vascular Aline Lamaita lembra que, sem o preparo físico adequado, é comum sentir dores musculares e até câimbras. Por isso, o ortopedista Marcos Cortelazo destaca a importância de calçados confortáveis com solado de, pelo menos, dois centímetros. Rasteirinhas e saltos muito altos estão fora de cogitação. “Tênis de caminhada e modelos tipo anabela são ideais para o conforto e a saúde dos pés e joelhos”, afirma.

Na alimentação, invista em carboidratos complexos, como os integrais, e dê preferência para lanches leves e nutritivos. Castanhas, barrinhas de proteína, frutas secas e lanches naturais são aliados na economia e no bem-estar. “Evite exageros e bebidas alcoólicas em jejum. Seu corpo precisa de energia real, não de estímulos vazios”, reforça.

3. O que levar e como carregar

Menos é mais. Levar apenas o essencial ajuda a evitar dores nas costas e desconfortos nas articulações. “Prefira mochilas leves ou pochetes que distribuam o peso uniformemente”, recomenda Aline Lamaita. Itens de higiene bucal portáteis também ajudam a manter o hálito fresco ao longo do dia. “Se não puder escovar os dentes, um enxaguante oral em pastilha já faz a diferença”, explica o dentista Hugo Lewgoy, doutor pela USP.

4. Sol e calor: vilões da pele

Vai fazer sol, e muito. E mesmo que você use boné ou se esconda sob uma sombrinha, o protetor solar é indispensável. A dermatologista Paola Pomerantzeff recomenda FPS mínimo de 30, reaplicado a cada duas horas.

Além do protetor, abuse de barreiras físicas como óculos escuros com proteção UV, chapéus e roupas com tecidos que bloqueiem os raios solares. “Esses acessórios reduzem muito o impacto da radiação na pele e na região dos olhos”, alerta Paola.

5. Ficar parado também cansa (e faz mal)

Segurar o lugar perto da grade exige paciência e consciência corporal. Ficar muito tempo parado pode causar inchaço nas pernas, dores nas articulações e, em casos extremos, até trombose. A dica é simples: mexa-se. Sente-se, alongue, alterne as posições. “Ficar em pé por horas sobrecarrega as articulações. E pular demais também pode causar dores agudas nos joelhos”, avisa o ortopedista Marcos Cortelazo.

6. Depois do show: skincare e descanso

Sobreviveu à maratona pop? Agora é hora de cuidar da recuperação. Uma boa limpeza da pele ajuda a remover resíduos de protetor solar, suor e poluição. “Use um sabonete ou espuma de limpeza suave e, depois, aplique máscaras hidratantes com aloe vera para acalmar a pele”, orienta a dermatologista Paola. O descanso também é essencial. Aline Lamaita recomenda dormir com as pernas elevadas e aplicar compressas frias para aliviar o inchaço.

Para quem tem predisposição à retenção de líquidos, procurar um cirurgião vascular pode ser útil. Meias de compressão e cremes específicos ajudam a evitar problemas como erisipelas e trombose. E lembre-se: o descanso pós-evento é tão importante quanto a preparação.