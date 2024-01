Começou o BBB24 e com ele as famosas discussões, polêmicas e provas de resistência. Depois de quase 19 horas de duração da primeira prova do líder, muitos participantes se queixaram de dores e frio. Yasmin Brunet, reclamou de frio, e acabou optando por desistir depois de mais de quatro horas de disputa. Vanessa Lopes alegou dores no braço. O atleta Vinícius desistiu da prova, alegando dores no corpo. Mc Bin Laden também apertou o botão alegando dores na perna. A grande maioria não queria ter desistido, mas as dores fizeram que não conseguissem continuar na disputa que valia a liderança e um carro zero quilômetro.

Maurício Martelletto, médico ortopedia e traumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, explica que ficar em pé por muitas horas pode ter impactos negativos na saúde, especialmente se não houver pausas para descanso e movimento: "Ficar em pé por muitas horas é extremamente prejudicial. Quando você fica em pé por um longo período, sua pélvis geralmente é empurrada para trás, aumentando a curva da região lombar. Isso aumenta a pressão sobre os tecidos moles ao redor da coluna, fazendo com que os músculos da parte inferior das costas se contraiam ou mesmo espasmos, resultando em dor nas articulações e nos nervos da coluna, ou seja, ocorre um desgaste da musculatura e das articulações. Pé, tornozelo, joelho, quadril e lombar são as regiões mais afetadas".

Maurício Martelletto alerta sobre as consequências das provas e traz dicas para a saúde da coluna.

Permanecer em pé por longos períodos pode levar à fadiga muscular, causando desconforto e cansaço nas pernas e costas. A postura inadequada ao ficar em pé por muito tempo pode contribuir para problemas na coluna, como dores nas costas e rigidez. A pressão contínua nas pernas pode levar a inchaço, varizes e, em casos extremos, problemas circulatórios. Ficar em pé por muitas horas também pode causar dores nos pés, calos e outros problemas podológicos. Além dos problemas físicos, o cansaço geral pode afetar o desempenho cognitivo e a produtividade.

Para minimizar os efeitos negativos o médico ortopedista recomenda: