Boulevard Shopping BH tem ações voltadas à inclusão de pessoas com TEA

Fechando o mês de abril, o Boulevard Shopping BH se une à campanha Abril Azul, promovida pela ALLOS – plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil – para reforçar o compromisso com a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pelo segundo ano consecutivo, a campanha busca ampliar a conscientização sobre o autismo e criar ambientes cada vez mais acessíveis e acolhedores para todos.



Com ações permanentes e programações especiais em todo o país, os shoppings administrados pela ALLOS se tornam importantes aliados na promoção da empatia, do respeito e da valorização das diferenças. No Boulevard, diversas iniciativas foram pensadas para oferecer conforto, autonomia e acolhimento ao público com TEA e suas famílias não só em abril, mas constantemente. Neste mês de conscientização, elas ganham um reforço na divulgação e nas campanhas.

Entre os destaques está a Sessão Azul, exibição de filmes com adaptações no ambiente sonoro e de iluminação, criando uma atmosfera mais tranquila e sensível às necessidades sensoriais. As sessões acontecem no último sábado de cada mês, com direito à meia-entrada para a pessoa autista e seu acompanhante.

Outra iniciativa importante é o empréstimo gratuito de abafadores de ruído e do Kit Sensorial, que inclui itens pensados para reduzir estímulos e proporcionar uma experiência de visita mais confortável. Os materiais estão disponíveis no Espaço Cliente, localizado no Piso 2 do shopping.

Com o objetivo de promover uma comunicação mais clara e personalizada, o Boulevard também disponibiliza o Crachá de Identificação para colaboradores e visitantes que desejam se identificar como parte da comunidade autista. Além disso, o estacionamento conta com vagas adaptadas para autistas, posicionadas estrategicamente para garantir segurança e acessibilidade.

“Acreditamos que a inclusão vai além da conscientização – é sobre criar ambientes onde todas as pessoas se sintam bem-vindas e respeitadas. As ações do Abril Azul reforçam nosso compromisso em proporcionar uma experiência mais confortável e acolhedora para pessoas com TEA e suas famílias”, afirma Ana Paula Niemeyer, Diretora de Marketing da ALLOS.

Com essas ações, o Boulevard Shopping BH reafirma sua posição como um espaço de convivência onde todos são tratados com empatia e respeito. No Abril Azul – e durante todo o ano – o empreendimento segue comprometido com a construção de uma sociedade mais inclusiva e consciente.

Serviço

Boulevard Shopping BH: Avenida dos Andradas, 3.000 – Santa Efigênia



Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.



Site: https://boulevardshopping.com.br/



Instagram: https://www.instagram.com/boulevardbh/

