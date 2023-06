Nova terapia de bicicleta fortalece tônus muscular em pacientes autistas

683

Ato de pedalar estimula coordenação motora (foto: Freepik)

Uma prática terapêutica inovadora está sendo empregada no Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) em Belém. A atividade, que envolve o uso de bicicletas, tem mostrado resultados positivos na melhora do tônus muscular de crianças com autismo.









Um exemplo de sucesso é o jovem Davi Santos, de 9 anos, que já mostra progressos significativos após a terceira sessão com a bicicleta terapêutica. Sua mãe, Osmarina Santos, de 35 anos, partilha a sua alegria ao ver o filho pedalar para frente e revela planos futuros para adquirir uma bicicleta para Davi.









A terapia tem sido um desafio, principalmente por causa de preconceitos da sociedade. Mas, segundo Osmarina, a família tem superado essas barreiras e tem grandes expectativas para as próximas sessões de terapia com a bicicleta.





Remyson Leite esclarece que, para avançar no tratamento, é necessário fortalecer a sustentação do tronco, a força dos membros inferiores e dos quadríceps, para que a criança consiga pedalar para frente. O próximo objetivo é permitir que o paciente pedale sem as rodinhas de apoio.