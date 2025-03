Março Amarelo: seu pet tem pedras nos rins?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Assim como os humanos, os problemas renais afetam a qualidade de vida dos pets, exigindo mudanças na alimentação e acompanhamento veterinário constante. Com isso, a campanha Março Amarelo alerta para a doença renal crônica (DRC) em cães e gatos - enfermidade silenciosa que pode ser fatal se não diagnosticada e tratada a tempo.

Fabiana Volkweis, professora de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Brasília (CEUB), explica em entrevista como identificar sinais de alerta e garantir o bem-estar dos animais. Confira:

Quais as principais causas de uma doença renal?

Cães e gatos podem desenvolver doenças renais por diversas causas, de forma aguda ou crônica. A ingestão de alimentos inadequados, como uvas e carambolas, plantas tóxicas, medicamentos e metais pesados pode levar à lesão renal aguda. Outras causas importantes incluem doenças infecciosas, como a leishmaniose, processos obstrutivos causados por cálculos no sistema urinário, hipotensão severa e perdas sanguíneas. Dependendo da gravidade da lesão, o animal pode evoluir para insuficiência renal crônica.



Existem raças mais propensas a desenvolver problemas renais?

Não há uma raça específica mais propensa, mas sim uma espécie. Os felinos, por natureza, possuem cerca da metade dos néfrons (unidades de filtração renal) em comparação aos cães. Dependendo do estilo de vida, da ingestão de água e das doenças que possam desenvolver, os gatos têm maior tendência a se tornarem insuficientes renais crônicos na velhice.



Quais são os sinais de alerta que os tutores devem observar?

Na fase aguda da doença renal, os sinais mais comuns incluem vômitos intensos, recusa alimentar e diarreia. Já na doença renal crônica, os sintomas podem ser mais silenciosos, com perda de peso, diminuição do apetite (ou apetite seletivo), pelagem opaca e quebradiça, vômitos ocasionais e aumento da produção de urina com aspecto muito claro e transparente.



Como é feito o diagnóstico das doenças renais em cães e gatos?

O diagnóstico é baseado em exames laboratoriais, como análise sanguínea para avaliação da função renal e eletrólitos, urinálise e exames de imagem, a exemplo da ultrassonografia abdominal. Além disso, a aferição da pressão arterial auxilia no diagnóstico e acompanhamento da doença.



Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças renais?

Para as doenças renais agudas, os principais fatores de risco incluem intoxicações, uso inadequado de medicamentos, processos obstrutivos por cálculos urinários, desidratação severa, hipotensão e hemorragias intensas. Já na insuficiência renal crônica, a principal causa em cães são as doenças infecciosas, enquanto em gatos, a idade avançada por si só já é um fator predisponente.



Como a alimentação influencia na saúde renal dos animais? Há rações específicas para prevenção?

Não existem rações para prevenir doenças renais, mas sim para o tratamento de problemas do trato urinário, como cálculos urinários e doença renal crônica. A escolha da ração deve ser feita com orientação veterinária, pois algumas dietas específicas para cálculos urinários, por exemplo, não são indicadas para uso contínuo sem acompanhamento profissional. Além disso, nem todo animal com insuficiência renal crônica necessita de uma dieta renal - reforçando a importância do acompanhamento veterinário na escolha da alimentação.

Onde entra a hidratação na prevenção?

A hidratação é essencial para a saúde dos rins. Para estimular o consumo de água, podem ser oferecidos picolés de caldo de ossos (sem temperos), além de manter sempre à disposição água fresca em diferentes pontos da casa. Para os gatos, fontes de água corrente costumam ser uma boa alternativa, já que muitos preferem beber água em movimento.



Quais são os tratamentos disponíveis para pets diagnosticados com doenças renais?

O tratamento depende da causa e da gravidade da doença. Na forma aguda, a quantidade e qualidade da urina são avaliadas, bem como o grau de desidratação e a presença de sintomas como vômitos. Em casos mais graves, quando há ausência de produção de urina, a hemodiálise pode ser indicada. Já na doença renal crônica, os animais costumam produzir grande quantidade de urina transparente e podem desenvolver anemia e hipertensão. O tratamento inclui medicamentos, mudanças na alimentação, controle da hidratação e ajustes nos eletrólitos e na pressão arterial.



As doenças renais podem ser controladas?

Na maioria dos casos, as doenças renais podem ser controladas com acompanhamento veterinário adequado. Para garantir qualidade de vida ao pet, os tutores devem realizar exames regulares e ter orientação médica veterinária. Assim como na medicina humana, a veterinária conta com especialistas em nefrologia, que podem oferecer um tratamento mais direcionado, seja para doenças renais agudas ou crônicas.



Há novidades no tratamento das doenças renais veterinárias?

Atualmente, há centros especializados no tratamento de doenças renais em animais, incluindo serviços de nefrologia com equipamentos modernos de hemodiálise. Pesquisas para o desenvolvimento de novos fármacos e exames diagnósticos avançam constantemente. Além das terapias complementares, como homeopatia e acupuntura, que também estão disponíveis na medicina veterinária e podem ser utilizadas como suporte ao tratamento convencional.