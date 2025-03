Cerca de 70 milhões de brasileiros não dormem bem

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Segundo a Associação Brasileira do Sono (ABS), cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem com problemas relacionados ao sono, o que representa 46% da população. Além disso, a média de sono no país é de apenas 6,4 horas por noite, abaixo da recomendação de 7 a 9 horas para adultos, segundo a Fundação Nacional do Sono. Com isso, o Dia Mundial do Sono (14/3), que carrega o tema “O sono é essencial para a saúde”, reforça a importância da prática para a saúde e o bem-estar, especialmente em uma sociedade acelerada.

A neurologista do Hospital Semper, Laisse Leite Ribeiro, explica que a qualidade do sono impacta significativamente a saúde e está diretamente associada a comorbidades como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. “Distúrbios como insônia e apneia obstrutiva podem desregular o ritmo circadiano, afetar a liberação hormonal e aumentar o risco de obesidade, dislipidemia e resistência à insulina. Além disso, noites mal dormidas elevam o cortisol, mantendo o corpo em estado de alerta e dificultando o relaxamento, o que pode predispor a doenças cardíacas e metabólicas”, afirma.

Ela aponta que o estresse causado pela correria do dia a dia também influencia diretamente a qualidade do sono, pois ativa a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, dificultando o relaxamento e prejudicando o descanso. Isso pode resultar em insônia, fadiga, dificuldades de concentração e irritabilidade, impactando negativamente o bem-estar geral.

As consequências de dormir mal podem variar para cada pessoa. “Os sintomas mais frequentes de um sono de baixa qualidade incluem alterações de humor, irritabilidade, dificuldades de memória e concentração, sonolência diurna excessiva, fadiga, aumento do apetite sem causa aparente e queda no desempenho profissional ou acadêmico”, destaca.

A má qualidade de sono crônica pode ter implicações bastante negativas para a qualidade de vida.” A privação crônica de sono pode aumentar o risco de doenças metabólicas, cardiovasculares, transtornos mentais e até neurodegenerativos, como Alzheimer. Além disso, pode levar a desequilíbrios hormonais que estimulam a fome e reduzem a motivação para exercícios físicos, favorecendo o ganho de peso e o sedentarismo.”

A neurologista dá oito dicas para aqueles que querem melhor a sua qualidade do sono. Confira:

Manter horários regulares para dormir e acordar

Expor-se à luz natural pela manhã

Praticar exercícios físicos

Evitar cochilos longos

Reduzir o consumo de cafeína à noite

à noite Optar por refeições leves à noite

Limitar o uso de telas pelo menos duas horas antes de dormir

Adotar atividades relaxantes

"O ambiente deve ser escuro, silencioso e confortável, e a cama usada exclusivamente para o descanso”, recomenda.