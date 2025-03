Ação na Praça da Liberdade abre Semana do Sono em BH nesta sexta (14/3)

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com o tema "Faça da saúde do sono uma prioridade", a Semana do Sono deste ano é realizada entre os dias 14 e 20 de março visando a valorização do sono como um elemento crucial para o bem-estar. Para inaugurar o primeiro dia da campanha, a Academia Brasileira do Sono - Regional MG promove, nesta sexta-feira (14/3), na Praça da Liberdade, bairro Funcionários, a partir das 7h, atividades interativas, orientações com profissionais da saúde, e apresentações musicais com objetivo de conscientizar a população belo-horizontina sobre a importância do sono para a saúde e a qualidade de vida.

Além das palestras e orientações, o evento gratuito contará com um quiz interativo, que oferecerá brindes aos participantes, massagens relaxantes e aferição da pressão arterial, tudo voltado para promover o bem-estar e os cuidados com a saúde. Para animar ainda mais a manhã, a Banda BIOS, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), se apresentará, trazendo um toque musical ao evento.

Bem-estar

O sono é essencial e tem um importante papel para a manutenção da saúde do corpo e da mente. É durante o sono que acontecem as principais funções restauradoras, tais como: consolidação da memória, excreção de toxinas acumuladas durante a vigília, conservação de energia, reposição hormonal, reconstituição tecidual, síntese de proteínas, regulação do apetite, entre outros.

A coordenadora da campanha, Luciana Studart, fonoaudióloga e professora da UFPE, explica que "todas as recomendações de saúde hoje abordam o sono. No tripé para uma vida saudável estão a alimentação, a atividade física e o sono. Precisa existir um compromisso com a questão comportamental, não esperar que as doenças cheguem e priorizar no intuito da prevenção. Que isso seja realmente um cuidado, dormir bem deve ser uma prioridade na vida das pessoas".

Ainda, segundo a especialista, ter um sono saudável auxilia na redução de doenças cardiovasculares e diabetes, fortalecimento imunológico, liberação de alguns hormônios, manutenção do peso corporal, regulação do humor, redução do estresse, melhora do foco e concentração e redução de acidentes de trabalho e automobilísticos. “O sono reparador é uma necessidade biológica e pode ser afetado por inúmeros fatores. Priorizar comportamentos saudáveis de sono é essencial para a qualidade de vida das pessoas em todas as faixas etárias.”

Campanha

A Semana do Sono representa uma oportunidade para a população se informar e se engajar em práticas que favoreçam um sono saudável. A organização convida todos a participar e descobrir como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na qualidade de vida.

A Academia Brasileira do Sono (ex-Associação Brasileira do Sono), que engloba a Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS) e a Associação Brasileira de Odontologia do Sono (Abros), promovem a campanha educativa premiada internacionalmente e que acontece anualmente em todo o Brasil para conscientizar a população sobre a importância do sono.

São centenas de ações promovidas por profissionais para orientar os brasileiros com informações e com novidades em pesquisas. A Semana do Sono contará, de forma on-line também, com dicas em vídeos chamadas "Gotas de Sono", lives e webinars. Já as atividades públicas acontecerão em dezenas de cidades com alertas e esclarecimentos para o sono se tornar o centro dos cuidados com a saúde.

Serviço

Evento: Abertura da Semana do Sono 2025- ABS/ Regional MG

Data: 14 de março de 2025

Local: Praça da Liberdade s/n , Savassi, Belo Horizonte, MG

Horário: A partir das 7h da manhã