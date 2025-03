Dormiu mal no carnaval? Veja como recuperar seu sono

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Após a agitação do carnaval, muitos brasileiros enfrentam dificuldades para retomar a rotina de sono e recuperar a energia. Com noites mal dormidas e horários irregulares, a recuperação do descanso se torna essencial para o bem-estar físico e mental.

"A intensidade das atividades, as mudanças nos horários de dormir e acordar, e o consumo de álcool podem desregular o ritmo circadiano e, além disso, comprometer diretamente a qualidade do sono. Esses fatores podem levar ao cansaço excessivo, irritabilidade e dificuldades de concentração", explica Sara Giampá, pesquisadora científica da Biologix.

A boa notícia é que há maneiras eficazes de restaurar o descanso perdido e retomar a rotina de sono. Confira algumas dicas para recuperar o ritmo saudável do sono após a temporada carnavalesca.

Estabeleça uma rotina regular de sono: a pesquisadora recomenda retomar os horários de sono regulares assim que possível. "Mesmo que o sono tenha sido fragmentado, dormir e acordar no mesmo horário ajuda a regular o ritmo circadiano, o que é essencial para um descanso de qualidade." Evite substâncias estimulantes: a ingestão de café e bebidas alcoólicas, comuns durante o carnaval, pode afetar a qualidade do sono. "Esses estimulantes alteram a organização dos estágios do sono, levando a despertares frequentes e a um sono de má qualidade", explica. Evite o consumo à noite e, sempre que possível, substitua por chás calmantes, como camomila ou hortelã. Prepare seu ambiente para dormir: criar um ambiente adequado para o sono é essencial para garantir um descanso restaurador. A especialista em sono recomenda: "mantenha o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável. Essas condições favorecem um sono mais profundo e reparador". Coma de forma leve antes de dormir: evite refeições pesadas e de difícil digestão antes de se deitar. "Optar por alimentos leves e de fácil digestão pode ajudar a evitar desconforto digestivo e facilitar o sono".

Se ainda tiver dificuldades para dormir após uma semana tentando recuperar a rotina, é importante procurar ajuda médica. "Problemas crônicos de sono podem ser sinais de alerta para distúrbios do sono, que necessitam de tratamento especializado", alerta a pesquisadora.