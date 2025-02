Carnaval: os benefícios (e riscos) de beijar na boca durante a folia

O Carnaval, uma das festas mais aguardadas do ano, é um período marcado por muita música, alegria e as festas tradicionais. Durante as comemorações é comum o beijo na boca, algumas vezes com pessoas desconhecidas no meio da folia, mas o ato também pode trazer prejuízos à saúde.



De acordo com o especialista em cardiologia e clínica médica, Vinicius Carlesso, o beijo pode ser um ato prazeroso e benéfico para a saúde, mas também envolve riscos, principalmente de transmissão de doenças, que merecem muita atenção.



“Durante o carnaval, o clima de festa pode fazer as pessoas estarem menos atentas a alguns cuidados com a saúde e de ver o beijo como um potencial vetor de transmissão de algumas doenças”, ressalta.

Benefícios do beijo na boca

Fortalecimento do sistema imunológico: O contato com novas bactérias pode estimular o organismo a produzir mais anticorpos.



Redução do estresse: Beijar libera hormônios como a oxitocina e a endorfina, que ajudam a reduzir o nível de estresse.



Perda de calorias: Um beijo intenso e demorado pode queimar cerca de 12 a 18 calorias, mas a quantidade de calorias perdidas depende do peso e da intensidade do beijo.

Riscos do beijo na boca

Transmissão de vírus e bactérias: Doenças como mononucleose, herpes labial e gripe podem ser passadas pelo contato direto.



Cáries e doenças periodontais: Se a higiene bucal não estiver em dia, o beijo pode facilitar a transmissão de bactérias prejudiciais.



Exposição a ISTs: Algumas infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis e HPV, podem ser passadas pelo beijo.

Vinicius ressalta ainda que o beijo deve ser aproveitado com consciência e higiene para reduzir os riscos envolvidos no ato. "Evitar beijar múltiplas pessoas sem critério, manter os cuidados básicos com a saúde bucal e os exames em dia são atitudes que ajudam a reduzir os riscos", orienta o especialista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia