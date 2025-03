Conheça as principais causas de coceira em animais de estimação

A coceira é uma das principais queixas dos responsáveis por cães e gatos, especialmente nos períodos de temperatura mais alta. Segundo a médica-veterinária da VetFamily Brasil, Beatriz Alves de Almeida, o calor pode agravar ou desencadear diversas situações que levam ao desconforto cutâneo nos pets.

A umidade e o clima quente criam um ambiente propício para a proliferação de parasitas, como pulgas e carrapatos, além de microrganismos como fungos e bactérias. Esses fatores aumentam a probabilidade de irritações na pele dos pets, levando ao aparecimento de coceiras. O calor pode intensificar os sinais clínicos da dermatite atópica, especialmente em animais com predisposição genética. Já a dermatite de contato é desencadeada pelo contato direto com substâncias irritantes ou alergênicas, como produtos químicos presentes no ambiente.

Principais causas de coceira

Pulgas e carrapatos: esses ectoparasitas são mais ativos e se proliferam mais em temperaturas quentes. A saliva da pulga pode causar dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP), uma das principais causas de coceira intensa nos cães e gatos.

Dermatites alérgicas: o calor também traz um aumento na exposição a alérgenos ambientais, como pólen e ácaros, e aumenta a transpiração, podendo estimular crises de dermatite atópica e de contato. Além disso, alterações na dieta ou exposição a novos alimentos podem intensificar os sinais de alergias alimentares já existentes em animais sensíveis.

Infecções por fungos e bactérias: a umidade e o calor favorecem infecções cutâneas, como as dermatites por fungos ou bactérias.

Queimaduras solares e ressecamento da pele: a exposição excessiva ao sol pode causar queimaduras ou ressecamento da pele, especialmente no focinho e nos coxins. Raças de pelagem clara, áreas de pele expostas, como o focinho e as orelhas, e pets com pouca cobertura pilosa, estão mais suscetíveis a queimaduras solares. O uso de protetores solares específicos para animais é indicado.

Coceira não é brincadeira

O prurido não é um simples desconforto. A lambedura excessiva, a mordedura local, a irritação e a arranhadura do ato de coçar causam feridas na pele, abrindo espaço para infecções. O mal-estar com a coceira provoca agitação e irritabilidade, afetando também a saúde mental e emocional do pet.

“Ao identificar um prurido fora do comum ou uma crise alérgica no animal, o responsável deve levar o pet para uma consulta com o médico-veterinário imediatamente. O primeiro passo é aliviar o desconforto da coceira para restabelecer o bem-estar do animal e, em seguida, identificar as causas e tratá-las", comenta Beatriz.

Prevenção é fundamental

A prevenção é o melhor caminho para evitar o sofrimento dos pets. A consulta regular com o médico-veterinário permite o diagnóstico de alergias e suas possíveis causas, e a prática da conduta preventiva prescrita pelo veterinário reduz as possibilidades de crises alérgicas em animais já diagnosticados.

Higiene adequada, hidratação da pele, proteção solar, alimentação balanceada e controle de parasitas são a base de uma boa saúde. “O uso de antiparasitários evita desconforto, doenças graves e DAPP. Se o pet já apresentou alergia à picada de pulga, o controle deve ser ainda mais rigoroso”, ressalta.

A veterinária esclarece, ainda, que o controle de ectoparasitas é essencial também para os pets que não saem de casa. A infestação pode ocorrer em um passeio rápido, na ida ao pet shop ou, até mesmo, ser causada pelos próprios tutores: pulgas podem ser levadas para dentro de casa presas aos nossos calçados ou roupas. “Quem tem felino costuma relaxar nos cuidados, achando que os riscos são menores porque os animais não saem de casa, ou ainda pela dificuldade de medicar os gatos”, comenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do desconforto e das doenças causadas aos animais, a infestação por ectoparasitas pode se espalhar pelo ambiente de forma ainda mais rápida no calor, comprometendo também o bem-estar dos humanos da casa.

Ignorar sinais de coceira em cães e gatos pode levar ao agravamento do problema, causando dores, infecções e até problemas comportamentais devido ao estresse. “Com cuidados simples, atenção aos sinais do pet e orientação do médico-veterinário é possível garantir mais tranquilidade e saúde para todos”, aconselha Beatriz.