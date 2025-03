Saúde das mulheres e vacinação: importância da imunização ao longo da vida

A vacina é, sem dúvida, um dos maiores marcos da ciência, responsável pela redução significativa de doenças e óbitos ao longo das décadas. Embora muitas pessoas associam a vacinação à infância, ela é essencial em todas as fases da vida. Com o tempo, a eficácia dos imunizantes pode diminuir, especialmente no caso das mulheres, que se beneficiam de vacinas que podem contribuir na prevenção de tipos específicos de câncer e oferecem proteção a gestantes e recém-nascidos contra doenças como o Vírus Sincicial Respiratório.

“A vacina é a forma mais segura e eficaz de prevenir doenças infecciosas, protegendo contra sequelas graves e duradouras. Além disso, promove a chamada proteção de rebanho, impedindo a propagação de doenças na sociedade. Para as mulheres, manter a vacinação em dia é essencial, pois ajuda a evitar complicações durante a gravidez e protege o bebê de doenças desde o momento do nascimento”, comenta Fábio Argenta, sócio-fundador e diretor médico da Saúde Livre Vacinas.

De acordo com uma bula profissional de saúde sobre a vacina contra HPV divulgada pelo Instituto Butantan, a vacina quadrivalente demonstrou eficácia de 99,1% na prevenção de lesões genitais relacionadas aos tipos 6, 11, 16 ou 18 de HPV, incluindo verrugas genitais, neoplasias intraepiteliais vulvares e vaginais, bem como câncer da vulva e vaginal.

“Cuidar da saúde das mulheres vai além do tratamento, incluindo um conjunto fundamental de ações preventivas. Manter a caderneta de vacinação atualizada, de acordo com a faixa etária, é essencial para garantir a proteção completa contra diversas doenças. É importante que as mulheres façam essa revisão e confirmem se as suas vacinas estão em dia e se não está faltando nenhuma dose de reforço, por exemplo”, recomenda.

Abaixo, confira a lista, que o médico preparou, de vacinas indispensáveis para mulheres:

HPV nonavalente: protege contra o câncer de colo de útero e também contra os cânceres de vulva, vagina, ânus e orofaringe. É indicada dos 9 aos 45 anos de idade.

Hepatite A+B: a hepatite A é uma doença viral que inflama o fígado e pode causar sintomas como febre, dor abdominal, náuseas e vômitos. Na maioria dos casos, é uma doença benigna que se resolve em algumas semanas. Já a hepatite B é uma doença viral que pode causar problemas de saúde, como cirrose hepática e câncer de fígado. A gravidade da doença varia de pessoa para pessoa. A vacina protege em uma mesma aplicação contra os dois tipos de hepatite e é indicada para todas as idades.

Febre amarela: doença infecciosa causada por vírus, que se manifesta por febre, dor no corpo, amarelão, fraqueza e com alto risco de morte em suas formas graves. Atualmente, a vacina é de dose única e é exigida para alguns destinos em viagens internacionais. É indicada até os 60 anos de idade.



Influenza: a vacina contra a gripe protege durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo os casos de agravamento da doença, as internações e os óbitos. Indicada para todas as idades e gestantes também.



Herpes zóster: é uma infecção que resulta da reativação do vírus da varicela zóster de seu estado latente em um gânglio da raiz dorsal posterior. Essa vacina é recomendada a partir de 50 anos como rotina, mas pode ser feita a partir de 18 anos para pessoas com maior risco, para prevenir a doença e complicações graves, como a neuralgia pós-herpética.



VSR (Vírus Sincicial Respiratório) e Abrysvo: recomendadas contra o vírus sincicial respiratório, essas vacinas são indicadas para gestantes e adultos acima de 60 anos. Recentemente, a Abrysvo foi licenciada para maiores de 18 anos e para quem tem alguma comorbidade, uma predisposição a doenças causadas pelo VSR. "Os imunizantes agem na produção de anticorpos que protegem contra o VSR. No caso de mulheres grávidas, esses anticorpos são passados para o bebê através da placenta. O recém-nascido estará protegido até os 6 meses de vida", esclarece.

dTpa (difteria, tétano e coqueluche): é obrigatória para gestantes porque protege a mãe e o bebê de doenças como a coqueluche, o tétano e a difteria, estimulando o organismo da gestante a produzir anticorpos contra as bactérias causadoras das doenças. "Essa vacina é fundamental pois diminui o risco de infecção da mãe e evita que a gestante transmita a coqueluche ao recém-nascido. Os anticorpos passam para o bebê através da placenta, protegendo-o nos primeiros meses de vida", explica Argenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia