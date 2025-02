Seis dicas para aproveitar o carnaval de forma saudável

O carnaval é uma das festas mais aguardadas do ano no Brasil, um período de danças, desfiles e os famosos bloquinhos de rua. Mas, com toda essa agitação, muitas pessoas acabam deixando de lado cuidados básicos com a saúde, mas para que a experiência da data seja plena e segura, é vital adotar alguns cuidados, como explica a endocrinologista Jacy Alves.

“O carnaval é um período de festa e, claro, momentos de alegria, de interação social, etc., são comprovadamente importantes para uma saúde física e mental fortalecida, mas é preciso ter atenção a outros pontos relacionados à saúde”, ressalta.



Dicas para cuidar da saúde durante o carnaval



Alimentação saudável: A base para a energia



“Manter uma alimentação equilibrada é essencial para garantir disposição durante os dias de Carnaval, cuidados como priorizar refeições nutritivas, com frutas, legumes e grãos integrais, ajuda a fornecer os nutrientes necessários para um bom metabolismo energético e fortalece o sistema imunológico”, afirma Jacy.

Hidratação



“Manter-se hidratado é fundamental para todos os outros aspectos da saúde, beber água ajuda a regular a temperatura do corpo e evita a desidratação, especialmente para quem passa horas na folia. Se for consumir bebidas alcoólicas, intercale com água para minimizar os efeitos no organismo e evite o excesso de bebidas açucaradas.”

Evite excessos com o Álcool



“Não há uma dose segura de álcool, mas algumas precauções ajudam a reduzir os riscos para quem opta por beber. Definir um limite antes da festa e respeitá-lo, intercalar bebidas alcoólicas com água, escolher opções com menor teor alcoólico e estar ciente dos impactos do álcool, como a desidratação, piora na qualidade do sono, entre outras.”

Os limites do corpo



“Se você for dançar, acompanhar os bloquinhos, desfilar ou passar horas em pé durante o carnaval, lembre-se que o corpo precisa de cuidado para acompanhar o ritmo, antes de cair na folia, um bom aquecimento e alongamento ajudam a evitar lesões e garantem mais disposição. Também é importante ouvir o próprio corpo, se sentir cansaço ou algum desconforto, faça uma pausa, respire e volte quando se sentir bem.”

Cuide do seu sono



“Normalmente o sono fica preterido durante os dias de carnaval, mas isso é muito perigoso, ainda mais considerando todo o esforço feito durante esse período, um bom descanso é essencial para manter o corpo funcionando bem, dormir de 7 a 8 horas por noite ajuda na recuperação muscular, no humor e na concentração.”

Proteção solar



“Um dos cuidados mais esquecidos durante o carnaval é a proteção solar, mas lembra-se de aplicar e reaplicar o protetor solar ao longo do dia é muito importante para evitar queimaduras e danos causados pela exposição prolongada, além disso, acessórios como chapéus, óculos de sol e roupas leves criam uma proteção extra”, destaca a médica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia