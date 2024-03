Somos seres relacionais e, desde o momento em que nascemos, buscamos conexões com os outros

Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, é fácil esquecer o poder e a importância das relações interpessoais genuínas e positivas. Como terapeuta positiva, é meu dever destacar a relevância dessas conexões humanas e explorar como elas são essenciais para o nosso bem-estar emocional, especialmente em tempos desafiadores como o que enfrentamos na pandemia, quando vivenciamos um isolamento social imposto. Hoje, passado esse período, alguns continuam isolados e com dificuldade em retomar ao convívio e interação social.



Somos seres relacionais por natureza. Desde o momento em que nascemos, buscamos conexões com os outros para nos sentirmos seguros, amados e compreendidos. As relações positivas desempenham um papel crucial em nossa saúde mental e emocional, fornecendo suporte, conforto e significado em nossas vidas.

Para Martin Seligman, criador do conceito PERMA, as relações positivas (relationships) dentro desse princípio referem-se à importância dos laços sociais saudáveis e satisfatórios na vida das pessoas. Essas relações podem ser com amigos, familiares, colegas de trabalho, parceiros românticos ou comunidades em que se está inserido.

Segundo os estudos de Seligman as relações positivas são fundamentais para o bem-estar humano, proporcionando suporte emocional, conexão social, sentido de pertencimento, oportunidades de crescimento pessoal e felicidade geral. Investir em relacionamentos saudáveis e significativos é uma parte essencial de uma vida feliz e realizada.

Aqui estão algumas dicas em como podemos criar e fortalecer essas conexões significativas, mesmo em meio a tempos difíceis:

Priorize o tempo de qualidade: reserve momentos para se conectar com amigos, familiares ou colegas de trabalho, procure, telefone, mande mensagem, marque um encontro. Dê atenção total durante esses encontros, esteja presente, para fortalecer os laços emocionais.

Seja autêntico: seja você mesmo e permita que os outros também sejam autênticos em sua presença. Relacionamentos verdadeiros se desenvolvem quando somos honestos sobre nossos pensamentos, sentimentos e experiências.

Pratique a empatia: tente compreender as experiências e emoções dos outros, colocando-se no lugar deles.

Demonstre apreço: reconheça e valorize as pessoas em sua vida. Esteja presente nos momentos importantes da vida delas. Mostre interesse em suas histórias, desafios e conquistas.

Opte por atividades presenciais: procure cursos, atividades e programas onde haja a possibilidade de estabelecer conexões presenciais.

Os desafios da vida são inevitáveis, mas não é necessário enfrentá-los sozinho.

Lembre-se dos momentos difíceis que já vivenciou. Quem esteve ao seu lado? Quem lhe deu força? É hora de dar o primeiro passo! Mesmo diante de adversidades, as relações positivas são um apoio fundamental para seguirmos em frente.

Comece hoje a cultivar laços mais profundos e significativos, criando um porto seguro em meio às tempestades. Acredite no poder das conexões humanas e junte-se a nós na construção de um futuro mais forte e feliz para todos.