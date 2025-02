Conta-Gotas: IA para oncologistas; Um coração saudável; Prêmio Autocuidado

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

IA gratuita para oncologistas

Já está disponível para oncologistas e profissionais de saúde a ferramenta OncoIA, uma plataforma gratuita de inteligência artificial formatada para auxiliar especialistas na análise de dados clínicos e melhora na tomada de decisão. Desenvolvida pelo oncologista Raphael Brandão, a ferramenta promete integrar dados clínicos e biológicos, aumentando a precisão terapêutica para oferecer soluções cada vez mais individualizadas a cada paciente. "Nosso objetivo é utilizá-la para transformar a prática clínica, tornando-a mais precisa e cada vez mais eficiente e ágil", diz. A IA, que em breve terá uma versão mobile (app), se apoia em fontes conhecidas, como o Manual de Oncologia Clínica do Brasil, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA. Para mais informações: www.oncoia.com.

Para um coração saudável

Os três primeiros episódios do podcast "CardioCast" já estão disponíveis nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Com episódios quinzenais, a iniciativa aborda temas variados, desde inovações em procedimentos cardíacos até dicas práticas para a manutenção de um coração saudável. A proposta é desmistificar assuntos complexos, tornando-os compreensíveis e relevantes para os ouvintes. Idealizado pelo cardiologista Ricardo Ferreira Silva, fundador do Centro Cardiológico e por Thais Xavier, engenheira biomédica com foco em avanços tecnológicos no cenário da arritmia, o "CardioCast" surgiu como resposta à crescente procura por informações médicas acessíveis e de qualidade. “O podcast é uma ferramenta poderosa para educar e engajar tantos profissionais de saúde quanto a comunidade em geral", afirma Ricardo. Para mais informações: www.centrocardiologico.med.br/.

Prêmio Autocuidado em Saúde

O prêmio Autocuidado em Saúde Acessa está com as inscrições abertas até 13 de junho, para iniciativas que promovam e engajem a sociedade em práticas de gestão ativa à própria saúde. Criado com o objetivo de reconhecer trabalhos, produtos, serviços e tecnologias que fortalecem o conceito de autocuidado em saúde, a premiação chega à 4ª edição, e está programada para acontecer em Brasília, no dia 19 de agosto. A premiação envolve projetos de diversos setores, como saúde pública, privada, terceiro setor e startups, premiando estudos clínicos, testes laboratoriais, campanhas de comunicação, invenções e tecnologias inovadoras, entre outras iniciativas. Na primeira fase, três finalistas serão escolhidos por categoria, entre elas: comunicação em saúde e autoconhecimento, promoção à saúde, e soluções digitais e tecnologias inovadoras. Os finalistas serão divulgados de forma digital em julho. Para mais informações: https://premioautocuidadoacessa.com.br/.